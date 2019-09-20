《小傳日記》連跌五日失曬魂，後市表現好頭痕！

《小傳日記》神州同花旗國開展左近兩個月以嚟首次嘅經貿磋商，兩國官員仲一齊參觀花旗

國農業地區。不過，花旗國總統侵侵（特朗普）嘅高級顧問白邦瑞就透露，如果兩國唔快啲達成

協議，花旗國會繼續施壓，將關稅調高五成，甚至一倍都唔係無可能，搞到花旗國魚缸隔晚

（１９日）都冇乜料到。

香江今朝高開６３點報２６５３２點，之後走勢反覆，最多見過２６５６４點升９５點。午

後，大隻藍戰士唔爭氣，ＡＩＡ（０１２９９）繼續下試，拖低魚缸最低見２６４１０跌５８點

，險守２０天線（約２６３９０點）。最終，魚缸埋單唔見咗３３點，報２６４３５點，全日高

低波幅只有１５３點，並已經係連續五日下跌兼五連陰，蒸發咗９１７點或超過３巴仙！主板成

交９４３﹒８４億銀，較上日急增三成三。

國貨報１０３７５，跌９點。申洲國際（０２３１３）被控股股東折讓６巴仙減持，全日急

挫近４巴仙，報１０４銀，係全日包尾藍戰士。

Ａ場方面，上證綜指報３００６，升７點或唔夠半巴仙，深成指數報９８８１，升２９點或

升唔夠半巴仙，兩市成交５４６９﹒２１億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）被美銀美林比咗個「中性」評級，仍升半巴仙，報

６０銀。ＱＱ（００７００）主席兼ＣＥＯ馬化騰卸任騰訊微信法定代表人，滑唔夠半巴仙，報

３３７﹒６銀。生發發（００３８８）無升跌，報２３０﹒２銀。ＡＩＡ續挫逾１巴仙，報

７５﹒４５銀，連跌３日。神州移動（００９４１）今再軟近半巴仙，報６４﹒６銀，更加連跌

５日，累跌超過４巴仙，慘！建行（００９３９）微升唔夠半巴仙，報５﹒９７銀。



＊神州拓交通鐵路股蜂擁，行業現商機光伏股起飛＊



神州力谷經濟，喺最新出爐嘅《交通強國建設綱要》中提出「交通強國」嘅概念，強調新型

載運工具同重載列車研發，加強綠色交通，基建股有炒作。中鐵（００３９０）揚逾３巴仙，報

５﹒２１銀。中交建（０１８００）漲逾６巴仙，報６﹒７銀，亦係最佳表現國貨佬。中鐵建

（０１１８６）飆逾３巴仙，報９﹒３７銀。鐵建裝備（０１７８６）起哄近３巴仙，報

１﹒３８銀。中車時代（０３８９８）亦急升近２巴仙，報３４﹒５５銀。

神州國家工信部又有新搞作，正準備開展智能光伏試點示範，目的係培育一批智能光伏示範

企業，同埋支持建設一批智能光伏示範項目，光伏股當然生猛跳起！其中，信義光能

（００９６８）踢高近４巴仙，報５﹒２銀，仲要破埋頂！保利協鑫（０３８００）漲逾１巴仙

，報０﹒３５５銀。福萊特玻璃（０６８６５）走高逾１巴仙，報４﹒５５銀。卡姆丹克（新）

（００７１２）飆逾９巴仙。協鑫新能源（００４５１）升近２巴仙，報０﹒２９５銀。



＊手機股散水舜宇唔進取，出貨惹憧憬晶片股好景＊



繼蘋果推出新「唉瘋」之後，華為亦都公布全新嘅５Ｇ手機「Ｍａｔｅ３０」系列，採用四

個主鏡頭，但仲喺行緊Ａｎｄｒｏｉｄ系統。舜宇（０２３８２）今日盤中高見逾一年高位，但

尾市腳軟，滑近半巴仙，報１１９﹒７銀。富智康（０２０３８）反彈逾３巴仙，報０﹒９９銀

。其他手機設備佬亦現獲利盤，瑞聲（０２０１８）挫近３巴仙，報４５﹒８銀。通達

（００６９８）滑逾１巴仙，報０﹒６８銀。丘鈦（０１４７８）走低近３巴仙，報９﹒２４銀

。

華為同小米今年都會推出５Ｇ手機，而且今年蘋果公司同三星推出嘅手機都幾受缸友歡迎，

晶片股借勢炒上。中芯（００９８１）升近２巴仙，報１０﹒７２銀。華虹半導體

（０１３４７）急漲近半成，報１７﹒６８銀。ＡＳＭ太平洋（００５２２）彈高逾１巴仙，報

１００﹒１銀。腦洞科技（０２２０３）揚近７巴仙，報０﹒４８銀。上海復旦（０１３８５）

挫逾４巴仙，報８﹒２３銀。



＊港鐵復修好唔駛被當草，新盤極速清新地有得升＊



作為半隻磚頭佬嘅港鐵（０００６６），喺出軌事故後第二日終於大致復修完，消息推動股

價一度修復埋廿天線（約４６﹒３３銀），最終升唔夠半巴仙，報４５﹒９５銀。魚缸悶局，公

用股有追捧，中電（００００２）醒神漲近３巴仙，報８１﹒９銀，更加係全日表現最佳藍戰士

！煤氣（００００３）揚近１巴仙，報１５﹒６２銀。電能（００００６）升近１巴仙，報

５２﹒９５銀。長建（０１０３８）升近１巴仙，報５３﹒０５銀。

深受貿易戰同社會運動影響嘅本地磚頭佬，今日終於吐氣揚眉。噚日新地（０００１６）推

新盤，點知即日沽清，新地全日升近１巴仙，報１１４﹒５銀。其他磚頭佬亦紛紛順勢上揚，新

世界（０００１７）冇料到，報１０﹒０８銀。恆地（０００１２）升近半巴仙，報３８﹒１５

銀。嘉華國際（００１７３）就勁升超過３巴仙，報４﹒２４銀。恆隆地產（００１０１）亦企

穩無升跌，報１７﹒７銀。收租佬都有唔錯表現，希慎（０００１４）微漲唔夠半巴仙，報

３１﹒２５銀。冠君（０２７７８）跳起近兩巴仙，報５﹒１７銀。鷹君（０００４１）一度最

多跳起超過３巴仙，但埋單倒跌唔夠半巴仙，報２６﹒６５銀。泓富（００８０８）彈超過一巴

仙，報２﹒９４銀。假期愉快，請請！



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