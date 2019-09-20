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即市新聞

20/09/2019 16:14

《宏觀有法－艾西亞》港元與資本流動的微妙聯繫

　　《宏觀有法》香港是一個非常特殊的金融中心，除了高度依賴中國金融和企業，經濟周期受
中國內地表現影響，同時亦因聯繫匯率制度與美元掛勾，維持緊密貨幣發行局制度。這意味只要
香港經濟展望樂觀，與美元掛勾的港元價值及利率水平都不會有太大問題。如果要說較大負面影
響，資本流入推動經濟的同時可能會導致資產價格大幅上升並產生泡沫，有如２０１７年美元走
弱及美聯儲利率維持低位的情況，香港股市和樓市在全球悲觀情緒重臨前一直穩步上升。
　　與過去不同的是，香港經濟目前受內憂外患困擾，但貨幣政策卻受限制，這正是香港目前面
對的困境。從貿易戰到中國經濟放緩，以及持續的社會動盪都使增長受壓，香港經濟同時受幾重
夾擊，恰巧可喜的可能是美聯儲這段時間以來持續放寬貨幣政策，但即使這樣也並不能確保資本
不會從香港外逃。實際上，香港多年來都在經歷大量資本流入和流動性過剩的問題，但由於市場
對香港未來作為離岸中心的角色及不確定性增加，未來資本流動趨勢可能會逆轉。
　　目前來說，港元流動性雖一直下降，但還尚未到達危機的臨界點，但港元此前遠低於美元的
融資成本現已飆升，顯示流動性日益緊張。同樣明確的是，若資本外流愈加普遍，融資成本將升
得更高，這無疑對跌至谷底的投資信心及面對衰退的經濟增長雪上加霜。但是，這顯然不是香港
首次出現類似情況，１９９７年大多數亞洲貨幣貶值後，當時的港元同樣受資本大量外流的考驗
，聯繫匯率制度當時得以保留，但香港不得不承受融資成本上漲、樓價大跌以及經濟衰退的代價

　　相對不能控制的外部因素，香港的社會狀況使大幅調整本地經濟政策亦更加困難，金融資產
規模較以往大幅膨脹會帶來機遇的同時亦增加風險，尤其是銀行資產已達香港ＧＤＰ的９倍，而
股票市場是ＧＤＰ的１３倍。儘管近年金融資產的大幅增長意味著香港的資本存量雄厚，但在資
本帳戶完全開放的情況下資金仍可能快速，有關潛在風險不容忽視。
　　對於香港政府來說，恢復投資者信心及令資金繼續留於香港絕對是當務之急，但這並非等於
利用資本管制強留資金，而是利用政策吸引資金流入，這類型措施可能是財政刺激計畫，但也可
能是吸引外商直接投資或證券投資的針對性措施。
　　總而言之，香港目前投資信心建基於聯繫匯率制度，對於大型金融中心來說，採取政策去面
對問題及增強投資者信心及吸引資金比任何資本管制好，尤其是投資者恐慌可能會引發更大資金
外流，政策的急切性及原因似乎顯而易見，但目前仍欠缺任何實質進展。
《法國外貿銀行亞太區首席經濟師　艾西亞》

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