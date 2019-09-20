《鍾之日記》外資擴容掃Ａ股，北向流入創次高

《鍾之日記》９月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美兩國副部級貿易官員昨日（１９日）起在華盛頓展開貿易談判，雖然中方釋出善意，並

將於下周訪問美國農業區，市場憧憬中方會購買更多農產品，但受制於聯儲局再減息前景不明朗

，加上美國總統特朗普警告中國，會對對華關稅調高至５０％、甚至乎１００％。港股今早僅高

開６３點，未幾升幅僅最多擴至９５點，高見２６５６４點後進入窄幅上落局面，騰訊

（００７００）及友邦（０１２９９）等重磅股受壓，恆指最終全日蒸發３３點０﹒１３％，報

２６４３５點，並已連跌五日累挫９１７點或３﹒３５％。主板成交９４３﹒８４億元，較昨日

增加３３﹒７３％。



＊Ａ場一周累跌０﹒８２％＊



標普道瓊斯此前公布，將１０９９隻Ａ股一次性以２５％的納入因子納入其指數體系，富時

羅素亦把Ａ股的納入因子由５％提升至１５％，兩項重要調整將於下周一（２３日）生效。追蹤

上述指數的被動資金要在今日收盤前完成建倉，外資快速流入Ａ場，全日通過滬股通、深股通流

入Ａ股合共１４８﹒６２億元人民幣，創互聯互通開通以來的歷史第二高，最高記錄仍為去年

１１月２日的１７９億元。

盡管如此，Ａ場今日未見大波動，滬綜指高開收復三千關後，之後便在該位置拉鋸，即使到

尾盤仍沒有大幅異動，全日指數升０﹒２４％，報３００６﹒４５點，是自周二（１７日）大跌

後連續三日上升，但累計全周仍跌０﹒８２％，結束連續兩周上升的趨勢。兩市全日成交

５４６９億元，按日增加１１﹒３％。



＊華為手機或被廢武功，手機股獲利盤湧現＊



今日為ｉＰｈｏｎｅ新系列公開發售及取貨的日子。由於ｉＰｈｏｎｅ在內地的定價與香港

無異，加上近月人民幣匯率走貶，以往的「炒風」明顯退卻，但香港各處的蘋果專賣店仍出現不

少等候取得新機的顧客。

蘋果公司推出三款新ｉＰｈｏｎｅ，其中的ｉＰｈｏｎｅ １１在天貓開售當晚，一分鐘內

已突破逾億元人民幣。新ｉＰｈｏｎｅ銷量惹來市場憧憬。

另一邊廂，華為於德國慕尼克公布全新５Ｇ手機「Ｍａｔｅ３０」系列，當中採用４０００

萬像素Ｌｅｉｃａ四鏡頭，惟手機搭載系統並非自家鴻蒙系統，而是基於Ａｎｄｒｏｉｄ １０

的ＥＭＵＩ １０。

但由於美國將華為列入出口管制的實體名單，新手機將不預載一系列Ｇｏｏｇｌｅ的應用程

式及服務，用戶要下載軟件和遊戲，只可以靠華為自家軟件商店ＡｐｐＧａｌｌｅｒｙ。而一些

常用的程式包括Ｇｏｏｇｌｅ地圖，Ｇｍａｉｌ、Ｙｏｕｔｕｂｅ等都不獲預載，情況有如現時

在內地購買「國行版」Ａｎｄｒｏｉｄ手機。

雖然華為稱，該公司將花費１０億美元用於推動華為移動服務應用生態系統，但要追趕營運

多年的Ａｎｄｒｏｉｄ平台實在困難。而華為稍後也確認，會提供方法讓用家下載Ｇｏｏｇｌｅ

服務，但同時衍生出不同問題。當中最核心影響最深遠的，就是手機無法使用Ｇｏｏｇｌｅ

Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ。若缺少這個Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ即使有Ｇｏｏｇｌｅ

ａｐｐ也是沒有用的。另外，安裝非官方軟件使用Ｇｏｏｇｌｅ，或有被Ｇｏｏｇｌｅ發現而被

中止服務，以及其他私隱安全的風險。

Ｍａｔｅ ３０不能使用Ｇｏｏｇｌｅ擊中華為一大要害，尤其是國際消費者必定會「敬而

遠之」，就算相照功能再強，都不會是一部完整的智能電話，而是一部可以打電話的「數碼相機

」而已。

手機設備股今日普遍高開低走，瑞聲科技（０２０１８）收跌２﹒６％，為第二大跌幅藍籌

股；舜宇光學（０２３８２）今日盤中高見１２６﹒１元，創逾一年新高，但之後現回吐，收跌

０﹒４％；比亞迪電子（００２８５）及高偉電子（０１４１５）雙雙跌２﹒２％，丘鈦科技

（０１４７８）挫２﹒８％。惟富智康集團（０２０３８）彈３﹒１％。



＊ＬＰＲ報價無驚喜，內房股平靜個別走＊



人行周二面對２６５０億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）到期的巨額缺口，一如預期續作

ＭＬＦ，但這碗「麻辣粉」不但縮量了６５０億元人幣，更沒有如外界憧憬般「加辣」－－人行

沒有下調操作利率，打破了市場對加碼寬鬆的美好幻想。

中國政府對寬鬆政策的曖昧態度，引發了大行對中國ＧＤＰ增長的憂慮，美銀美林發表報告

指，若中國再不釋放寬鬆政策，可能會下調對中國經濟成長的預期。

全國銀行間同業拆借中心今日公布，１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為４﹒２％，較上

月公布的４﹒２５％輕微下調５個基點，５年期以上ＬＰＲ則持平為４﹒８５％。由於房貸為長

期性貸款，主要以５年期以上ＬＰＲ利率為基準，所以本月ＬＰＲ報價結果相當於宣布房貸利率

保持不變。

儘管如此，市場亦不感意外，因ＬＰＲ報價利率是掛勾於ＭＬＦ利率，所以內房股今日走勢

各異，潤地（０１１０９）升１﹒１％，萬科（０２２０２）升０﹒７％，融創（０１９１８）

升０﹒６％；惟寶龍地產（０１２３８）挫４％，保利置業集團（００１１９）跌２﹒２％，富

力地產（０２７７７）跌０﹒８％。

另外內媒報道，廣州二手房整體成交均價截至８月底已經連降４個月，達到年內最低水平，

每平方米均價為２﹒２萬元人民幣。



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