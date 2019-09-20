《中國房產》深圳發布新規，嚴控產業用房租金過快上漲

《經濟通通訊社２０日專訊》為進一步降低企業用房成本，嚴控產業用房租金過快上漲，深
圳正式發布規範產業用房租賃市場穩定租賃價格的若干措施（試行），１０月１日起施行。
措施從加大供應力度、加強行業監管等六個方面提出了２０條具體措施。對當前產業用房租
賃市場上存在的代收代繳水電費牟利、虛增公攤面積、收取高額物業服務費、隨意轉租分租等增
加承租人用房成本的違法違規行為提出了明確的監管措施。（ｃｔ）
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