《中國房產》深圳發布新規，嚴控產業用房租金過快上漲

《經濟通通訊社２０日專訊》為進一步降低企業用房成本，嚴控產業用房租金過快上漲，深

圳正式發布規範產業用房租賃市場穩定租賃價格的若干措施（試行），１０月１日起施行。

措施從加大供應力度、加強行業監管等六個方面提出了２０條具體措施。對當前產業用房租

賃市場上存在的代收代繳水電費牟利、虛增公攤面積、收取高額物業服務費、隨意轉租分租等增

加承租人用房成本的違法違規行為提出了明確的監管措施。（ｃｔ）

