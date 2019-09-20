《經濟通通訊社２０日專訊》貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改革後今日第二次報價。據全國
銀行間同業拆借中心公布，１年期ＬＰＲ為４﹒２％，較上月公布的４﹒２５％輕微下調５基點
，５年期以上ＬＰＲ則持平為４﹒８５％。
雖然人行周二（１７日）縮量續作的２０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ
）操作利率維持不變，但在周一（１６日）８０００億全面降準的「加持」下，第二次ＬＰＲ利
率小幅穩步下行。（ａｃ）
20/09/2019 09:33
【人行操作】新ＬＰＲ機制第二次報價，１年期輕微下調５年期持平
《經濟通通訊社２０日專訊》貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改革後今日第二次報價。據全國
銀行間同業拆借中心公布，１年期ＬＰＲ為４﹒２％，較上月公布的４﹒２５％輕微下調５基點
，５年期以上ＬＰＲ則持平為４﹒８５％。
雖然人行周二（１７日）縮量續作的２０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ
）操作利率維持不變，但在周一（１６日）８０００億全面降準的「加持」下，第二次ＬＰＲ利
率小幅穩步下行。（ａｃ）
|國際動態20/09/2019
福島核災 東電3前高層判無罪
|生財有道19/09/2019
「移民美國先修課」東西岸生活大不同
|FOCUS19/09/2019
【FOCUS】侵侵怒轟「沒遠見」 鮑叔「認低威」還擊
|生財有道19/09/2019
《開市Good Morning》林家亨：美國減息進入尾聲
|生財有道19/09/2019
【儲局減息】匯豐：減25點子符預期 渣打：港需消除不穩因素才有機跟隨
|生財有道19/09/2019
【儲局減息】陳德霖：美國減息未必對港息有直接影響
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰