【人行操作】新ＬＰＲ機制第二次報價，１年期輕微下調５年期持平

《經濟通通訊社２０日專訊》貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改革後今日第二次報價。據全國

銀行間同業拆借中心公布，１年期ＬＰＲ為４﹒２％，較上月公布的４﹒２５％輕微下調５基點

，５年期以上ＬＰＲ則持平為４﹒８５％。

雖然人行周二（１７日）縮量續作的２０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ

）操作利率維持不變，但在周一（１６日）８０００億全面降準的「加持」下，第二次ＬＰＲ利

率小幅穩步下行。（ａｃ）

