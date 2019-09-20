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20/09/2019 09:33

【人行操作】新ＬＰＲ機制第二次報價，１年期輕微下調５年期持平

　　《經濟通通訊社２０日專訊》貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改革後今日第二次報價。據全國
銀行間同業拆借中心公布，１年期ＬＰＲ為４﹒２％，較上月公布的４﹒２５％輕微下調５基點
，５年期以上ＬＰＲ則持平為４﹒８５％。
　　雖然人行周二（１７日）縮量續作的２０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ
）操作利率維持不變，但在周一（１６日）８０００億全面降準的「加持」下，第二次ＬＰＲ利
率小幅穩步下行。（ａｃ）

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