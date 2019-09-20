《經濟通通訊社２０日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，８月人民幣實際有效匯率
指數降１﹒１８％至１１９﹒７６，創２５個月新低，上月修正後為升０﹒６５％。當月人民幣
名義有效匯率指數降１﹒５９％至１１４﹒３２，創出五年新低，上月修正後為升０﹒２４％。
《路透》根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年實際有效匯率累計跌１﹒０８％，名義有效匯率
則累計跌１﹒５７％；２０１８年實際有效匯率累計漲０﹒９４％，名義有效匯率則累計漲
１﹒１７％，終結此前連續兩年跌勢。（ｃａ）
20/09/2019 11:02
【聚焦人幣】ＢＩＳ：８月人幣名義有效匯率指數創五年新低
《經濟通通訊社２０日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，８月人民幣實際有效匯率
指數降１﹒１８％至１１９﹒７６，創２５個月新低，上月修正後為升０﹒６５％。當月人民幣
名義有效匯率指數降１﹒５９％至１１４﹒３２，創出五年新低，上月修正後為升０﹒２４％。
《路透》根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年實際有效匯率累計跌１﹒０８％，名義有效匯率
則累計跌１﹒５７％；２０１８年實際有效匯率累計漲０﹒９４％，名義有效匯率則累計漲
１﹒１７％，終結此前連續兩年跌勢。（ｃａ）
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