【聚焦人幣】ＢＩＳ：８月人幣名義有效匯率指數創五年新低

《經濟通通訊社２０日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，８月人民幣實際有效匯率

指數降１﹒１８％至１１９﹒７６，創２５個月新低，上月修正後為升０﹒６５％。當月人民幣

名義有效匯率指數降１﹒５９％至１１４﹒３２，創出五年新低，上月修正後為升０﹒２４％。

《路透》根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年實際有效匯率累計跌１﹒０８％，名義有效匯率

則累計跌１﹒５７％；２０１８年實際有效匯率累計漲０﹒９４％，名義有效匯率則累計漲

１﹒１７％，終結此前連續兩年跌勢。（ｃａ）

