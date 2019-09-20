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20/09/2019 13:32

【人行操作】中信證券：未來１年期ＬＰＲ將繼續小幅下行

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中信證券固收團隊指出，人行堅持以改革的方式降成本，需要
繼續通過壓縮ＬＰＲ與ＭＬＦ利差的方式壓低ＬＰＲ，引導貸款利率下行。預計１０月、１１月
定向降準落地將降低中小銀行成本，有望促使ＬＰＲ繼續小幅下行。
　　團隊預計短期內資金成本、市場供求不會發生大變化，壓降風險溢價也是緩慢的過程，１年
期ＬＰＲ預計會延續小幅下行的節奏。ＬＰＲ緩步下行將使得債券相對於貸款的性價比提升，但
這次ＬＰＲ變化不大，短期內對債券市場的影響不大。（ｃａ）

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