【人行操作】中信證券：未來１年期ＬＰＲ將繼續小幅下行

《經濟通通訊社２０日專訊》中信證券固收團隊指出，人行堅持以改革的方式降成本，需要

繼續通過壓縮ＬＰＲ與ＭＬＦ利差的方式壓低ＬＰＲ，引導貸款利率下行。預計１０月、１１月

定向降準落地將降低中小銀行成本，有望促使ＬＰＲ繼續小幅下行。

團隊預計短期內資金成本、市場供求不會發生大變化，壓降風險溢價也是緩慢的過程，１年

期ＬＰＲ預計會延續小幅下行的節奏。ＬＰＲ緩步下行將使得債券相對於貸款的性價比提升，但

這次ＬＰＲ變化不大，短期內對債券市場的影響不大。（ｃａ）

