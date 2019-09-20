《神州縱橫－凌昆》中國經濟或將硬著陸

《神州縱橫》中國８月數據顯示經濟狀況江河日下，反映宏調管理不善的問題正日益深化惡

化，但當局仍力圖文過飾非，故短期前景暗淡。其他因素亦多不利，令形勢更為嚴峻。



＊８月經濟加快下滑＊



８月工業增４﹒４％，零售增７﹒５％，頭８月投資增５﹒５％，均比上月數字下跌且遜於

預期，只有服務指數升６﹒４％比上月稍增０﹒１個百分點算是企穩。這些數據顯示經濟仍在下

滑軌上且有加快之勢，情況十分不妙。投資不單過低，導向性及結構亦大有問題，基建增

４﹒２％、民間增４﹒９％均偏低，要去庫存的房地產開發卻增１０﹒５％乃過高，唯一亮點是

高科製造業增１２％。整體製造業只增２﹒６％可謂死氣沉沉。投資不振經濟難興下滑難止，這

樣下去必然引致下滑加速以至失控而形成硬著陸。中國經濟無疑韌性、潛力及迴旋餘地都很大，

但由於宏調管理不善這些優勢都無從發揮，有為如無。李克強指若就業穩定則增長高點低點可以

接受，事實卻是增長若持續下滑就業難穩，而若潛力大而增長偏低表示機會成本很大，乃不能接

受者。這幾年來增長不斷下滑已造成巨大損失，如偏低１個百分點便帶來逾８０００億元人民幣

的無可挽回損失，幾年滑坡便已造成以萬億元計損失。當局至今仍未明白經濟面對的最根本問題

是投資不足，同時又誤以為放寬貨幣政策會有助增長提升。最近再次全面降準後減息傳聞又甚囂

塵上，實際上這些都將是無效之舉。



＊貨幣放寬無助增長＊



這次全面降準料可釋放約９０００億元資金，但現時中國正處於流動性陷阱狀態，由於需求

不足增加資金供應及降低融資成本也作用不顯，是所謂（Ｐｕｓｈｉｎｇ ｏｎ ａ

Ｓｔｒｉｎｇ）的做法。當局又說要研究強化貨幣政策傳導機制，但也是枉然，問題不在傳導而

在資金需求不足，既不想投資要資金何用？由此可見當局對真正問題所在仍摸不清底蘊，更惡劣

者是指鹿為馬，說全面降準不是大水漫灌。其實所謂定向降準已是變相大水漫灌，現時連遮掩布

都不要了還要否應，旨在誤導輿論以掩蓋錯誤。然而在債務偏高之時仍放寬貨幣政策極為不智，

只會造成更多信貸風險。近期企業欠債不還的爆煲事件頻繁正是此問題的最佳寫照，Ｐ２Ｐ機制

同樣大爆，但當局仍未明白風險之大。今後經濟下行壓力還將加大，內部原因主要是信心日減令

投資消費更弱，令減免稅費及放水效果日低。外部原因包括：（一）中美貿戰升溫難免，中方正

努力營造所謂雙方釋出善意景象，實際上是在自欺，最終不會有成果。（二）歐美競相放水令金

融市場更添混亂，進而衝擊經濟。

總之，中國經濟硬著陸風險日高。《資深評論員 凌昆》

