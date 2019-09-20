《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０７３０，較上個交易日升２
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２７點子，報７﹒０９６０，上個交易日即期
匯率收盤報７﹒０９８７。
分析相信，人民幣仍然是中美談判的關鍵，而中間價重回窄幅波動也表明監管層維穩態度，
人民幣續貶空間料有限。１０月中美高級別磋商結束前，人民幣單邊貶值概率幾乎沒有，但從風
險逆轉指標看，近期人民幣貶值預期有所抬頭，當然有任何有關本輪談判進展的消息都可能擾動
匯價。（ｃａ）
20/09/2019 09:40
【聚焦人幣】ＬＰＲ輕微下調，人幣即期高開２７點報７﹒０９６０
《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０７３０，較上個交易日升２
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２７點子，報７﹒０９６０，上個交易日即期
匯率收盤報７﹒０９８７。
分析相信，人民幣仍然是中美談判的關鍵，而中間價重回窄幅波動也表明監管層維穩態度，
人民幣續貶空間料有限。１０月中美高級別磋商結束前，人民幣單邊貶值概率幾乎沒有，但從風
險逆轉指標看，近期人民幣貶值預期有所抬頭，當然有任何有關本輪談判進展的消息都可能擾動
匯價。（ｃａ）
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