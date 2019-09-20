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20/09/2019 09:01

【Ａ股外援】標普、富時下周擴容Ａ股，料增量外資逾５０億美元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》標普道瓊斯此前公布，將１０９９隻Ａ股一次性以２５％的納
入因子納入其指數體系；富時羅素亦把Ａ股的納入因子由５％提升至１５％，兩項重要調整將於
下周一（２３日）生效，即追蹤上述指數的被動資金要在今日收盤前完成建倉，內媒預計兩項調
整所帶來的增量外資超過５０億美元。
　　按過往數次經驗，在指數調整生效前，北向資金往往在Ａ股尾盤大舉掃貨，陸股通流入額將
急增，投資者須留意。（ｅｙ）

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