《經濟通通訊社２０日專訊》據路透社報道，中國海關總署近期對阿根廷官方向中方推薦的
擬輸華肉產品企業進行了評審，批准其中符合中方要求的企業在華註冊。但海關總署並未指明哪
些企業獲批，也沒有說明這些企業加工的肉產品類型。
阿根廷牛肉同時成為中國最大進口地，據阿根廷官方統計機構ＩＮＤＥＣ公布的數據顯示，
今年首７個月該國對中國的牛肉出口增長１倍以上，達８﹒７億美元。期間阿根廷牛肉約有
１８﹒５６萬噸入關，佔中國進口牛肉市場的２１﹒７％，按年大增１﹒２９倍，超過巴西的
２１﹒０３％。（ｃａ）
20/09/2019 17:33
【豬價飛天】據報阿根廷肉類企業獲准在華註冊
《經濟通通訊社２０日專訊》據路透社報道，中國海關總署近期對阿根廷官方向中方推薦的
擬輸華肉產品企業進行了評審，批准其中符合中方要求的企業在華註冊。但海關總署並未指明哪
些企業獲批，也沒有說明這些企業加工的肉產品類型。
阿根廷牛肉同時成為中國最大進口地，據阿根廷官方統計機構ＩＮＤＥＣ公布的數據顯示，
今年首７個月該國對中國的牛肉出口增長１倍以上，達８﹒７億美元。期間阿根廷牛肉約有
１８﹒５６萬噸入關，佔中國進口牛肉市場的２１﹒７％，按年大增１﹒２９倍，超過巴西的
２１﹒０３％。（ｃａ）
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