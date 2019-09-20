【ＦＯＣＵＳ】「採購牌」效果難料，減息難北京「換藥」

【ＦＯＣＵＳ】中美副部長級別貿易磋商周四（１９日）在華盛頓重啟，中方臨陣換將由有

「Ｐｒｏｂｌｅｍ Ｓｏｌｖｅｒ」之稱的財政部副部長廖岷領隊（此前皆為商務部副部長王受

文），加上行程包括到訪美國農場，未知北京是否意在快速達成一紙僅涉「農產品採購＋關稅取

消」的臨時貿易協議。

不過，華府的「胃口」或並不止於此，商務部長羅斯當天重申，仍將力促達成讓中國承諾實

施廣泛深入經濟改革的協議；加上侵侵的「中國通」顧問白邦瑞聲稱「總統可將關稅增至５０％

或１００％」，市場需小心「Ｔｈｅ ｔｒａｄｅ ｗａｒ ｃｙｃｌｅ」輪迴。而周五

（２０日）第二次月度報價的ＬＰＲ（貸款市場報價利率），僅象徵式下調一年期利率５基點，

顯央媽與鮑叔同見左右為難。



＊羅斯、白邦瑞未減鷹派口風＊



停滯逾一個半月的中美貿易磋商，在白宮經濟顧問庫德洛口中「風中散播樂觀氣氛」之下重

啟，中方代表團由商務部副部長王受文臨陣換馬，由鶴叔心腹及有「ｐｒｏｂｌｅｍ

ｓｏｌｖｅｒ（問題解決者）」之稱的財政部副部長廖岷首次領隊。

中方本周已集中採購至少７２萬噸美國大豆，及代表團行程將到訪美國農場的特別安排，顯

示以大量農產品採購為切入點令貿談走出膠著，或是今次廖岷為中美１０月高級別磋商「掃雷」

的策略。

不過，此舉能否奏效仍未可知，因美國商務部長羅斯最新稱，「我們需要糾正巨大的失衡，

包括結構性失衡、市場准入障礙、不尊重知識產權、強制技術轉讓等，而不僅僅是當前的貿易逆

差和多買些大豆」；而較早前美國財長努欽則稱，匯率問題將是談判新回合的焦點之一，並明言

希望人行行長易綱參與第十三輪談判。

貿談重續，惟前景仍是陰晴難料，侵侵的貿易事務外部顧問、哈德遜研究所中國戰略中心主

任白邦瑞（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｌｌｓｂｕｒｙ）甚至指，總統實有升級貿易戰的選項，即將

目前的「低關稅」提高至５０％或１００％。他並淡化中美達成小範圍臨時協議的可能，認為沒

有包括結構性改革的協議將面臨華盛頓政界的批評。



＊官方力挺製造業等實體經濟＊



鑒於此，市場需小心「Ｔｈｅ ｔｒａｄｅ ｗａｒ ｃｙｃｌｅ（憧憬解決－談判開始－

市場造好－進展欠奉－強硬升級－市場下跌）」輪迴，另留意中港兩地經濟於第三、四季進一步

轉淡的逆風夾擊。

就在周五（２０日），迎來第二次月度報價的ＬＰＲ（貸款市場報價利率），僅象徵式下調

一年期利率５基點至４﹒２％，仍高於一年期基准貸款利率４﹒３５％九折下限的約

３﹒９１５％（換言之，未算減息），加上周二（１７日）ＭＬＦ利率持平，顯示央媽面對逼近

３％目標的ＣＰＩ，政策空間束手縛腳。

而從近日習主席稱「一定要把製造業搞上去」，到官媒指「經濟發展任何時候都不能脫實向

虛」，再到國務院提出２０３５年基本建成交通強國，北京似正嘗試貨幣、財政政策之外的「新

藥方」，即更有效地分配市場資源、加快發展先進製造業、推進創新驅動。

在貿易戰和經濟減速的雙重逆風之下，政策風向投資者不可不知。

