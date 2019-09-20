【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９﹒８９億人幣，買建行舜宇沽友邦招行

《經濟通通訊社２０日專訊》聯儲局再度減息四分一厘，港股基本上已消化減息因素。財政

司司長陳茂波表示，預料香港經濟第三季出現負增長，令港股氣氛走弱，最低曾見２６３７２點

跌３８１點，最終收報２６４６８點，跌２８５點或跌１﹒０７％，四連跌累挫８８３點或

３﹒２３％。

按額度計算，北水全日淨流入倍增至９﹒８９億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建

設銀行（００９３９）、舜宇光學（０２３８２）、瑞聲科技（０２０１８）；淨賣出最多的依

次是友邦保險（０１２９９）、招商銀行（０３９６８）、騰訊控股（００７００）。

主板成交７０５﹒７８億元增加１８﹒６％，其中港股通成交１０６﹒４３億元，佔總成交

１５﹒１％。



＊蘋果新ｉＰｈｏｎｅ銷情惹憧憬，手機設備股受捧＊



美國蘋果公司推出三款新ｉＰｈｏｎｅ在中國銷售惹憧憬，其中ｉＰｈｏｎｅ １１在天貓

開售一分鐘內已突破逾億元人民幣。本港手機設備股周星期四持續吸引北水流入，瑞聲及舜宇北

水淨買入分別是２﹒０６億元及２﹒２３億元，全日股價分別收４７元升５﹒８６％，及報

１２０﹒２元漲２﹒８２％，均大跑贏大市。

北水連日力吸建行，周星期四淨買入額增加兩倍有多報４﹒２７億元。建行全日股價仍隨市

跌０﹒６７％報５﹒９６元。（ｅｃ）

