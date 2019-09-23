《外資精點》大和料最壞情況明年商場租金跌２５％，重申行業正面

《經濟通通訊社２３日專訊》大和資本發表研究報告指，香港商業房地產板塊在未來數月仍

是由望觀情緒主導，但認為市場參與者如何應對挑戰的反應為關鍵要素之一，相信香港零售業的

正面結構性因素不會全部消失，重申對行業「正面」看法，認為目前相關公司估值仍有提升空間

。該行偏好派息有支持或會持續增長的公司，並給予領展（００８２３）「優於大市」投資評級

，目標價９５﹒３元。

大和認為，香港社會動盪最大影響是令租戶銷售和訪港旅客人數自２０１７年下半年開始反

彈的情況「化為灰盡」，考慮到香港零售業已經歷多年調整，該行就未來６至１８個月香港零售

市場列出三大情景假設，在最壞情況下，預計２０２０年底香港商場租金將下降２５％。

不過，該行強調，儘管香港零售前景仍存在擔憂，但認為仍有一些結構性因素支撐著香港零

售業發展，加上公司管理因素對零售物業的表現亦至關重要，故在該行基本情景假設，預期今、

明兩年商場零售租金將分別下跌３％及５％；優質街舖租金今、明兩年則料跌２０％及１５％。

（ｙｗ）



表列大和對香港地產股份目標價及評級：



股份（編號） 目標價 評級

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領展（００８２３） ９５﹒３元 優於大市

陽光房地產（００４３５） ６﹒６５元 買入

九龍倉置業（０１９９７） ６８﹒４元 買入

恆隆地產（００１０１） ２５﹒７元 買入

太古地產（０１９７２） ４０﹒３元 買入

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