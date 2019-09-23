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即市新聞

23/09/2019 11:17

《外資精點》大和料最壞情況明年商場租金跌２５％，重申行業正面

　　《經濟通通訊社２３日專訊》大和資本發表研究報告指，香港商業房地產板塊在未來數月仍
是由望觀情緒主導，但認為市場參與者如何應對挑戰的反應為關鍵要素之一，相信香港零售業的
正面結構性因素不會全部消失，重申對行業「正面」看法，認為目前相關公司估值仍有提升空間
。該行偏好派息有支持或會持續增長的公司，並給予領展（００８２３）「優於大市」投資評級
，目標價９５﹒３元。
　　大和認為，香港社會動盪最大影響是令租戶銷售和訪港旅客人數自２０１７年下半年開始反
彈的情況「化為灰盡」，考慮到香港零售業已經歷多年調整，該行就未來６至１８個月香港零售
市場列出三大情景假設，在最壞情況下，預計２０２０年底香港商場租金將下降２５％。
　　不過，該行強調，儘管香港零售前景仍存在擔憂，但認為仍有一些結構性因素支撐著香港零
售業發展，加上公司管理因素對零售物業的表現亦至關重要，故在該行基本情景假設，預期今、
明兩年商場零售租金將分別下跌３％及５％；優質街舖租金今、明兩年則料跌２０％及１５％。
（ｙｗ）

　　表列大和對香港地產股份目標價及評級：

　　股份（編號）　　　　　　　　　目標價　　　　　　　評級
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　領展（００８２３）　　　　　　９５﹒３元　　　　　優於大市
　　陽光房地產（００４３５）　　　６﹒６５元　　　　　買入
　　九龍倉置業（０１９９７）　　　６８﹒４元　　　　　買入
　　恆隆地產（００１０１）　　　　２５﹒７元　　　　　買入
　　太古地產（０１９７２）　　　　４０﹒３元　　　　　買入
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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