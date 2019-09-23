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即市新聞

23/09/2019 07:50

《油金掠影》中美貿戰存憂拖累油價微跌，中東局勢緊張金價走高

　　《經濟通通訊社２３日專訊》市場對中美貿易談判的擔憂重燃，油價上周五（２０日）有所
回落，不過原油期貨周內累漲，當中布蘭特原油更創下自１月以來的最大一周漲幅。
　　１１月布蘭特原油期貨微跌１２美分或０﹒１９％，收於每桶６４﹒２８美元，周內累漲６
﹒７％，創自１月以來最大漲幅。１０月紐約原油期貨收低４美分或０﹒０７％，報每桶
５８﹒０９美元，周內累漲５﹒９％，創自６月以來最大漲幅。
　　原定下周訪問美國農業州中國農業官員，取消前往蒙大拿和內布拉斯加州的行程，較原計劃
提前返回中國，此前兩國官員進行貿易談判。
　　美國總統特朗普指，希望與中國達成一項完整的貿易協議，而不僅僅是中國購買更多美國農
產品的協議。
　　上周沙特遇襲，導致沙特石油產量減半，全球供應減少約５％，油價曾飆升近２０％，但由
於沙特及後保證月內恢復產量，油價已回吐大部分漲幅。
　　據知情人士透露，熱帶風暴伊梅爾達引發洪水，迫使美國一家大型煉油廠減產，而德克薩斯
州的一條重要輸油管道、碼頭和一條船舶航道也被關閉。
　　通用電氣旗下美國能源公司貝克休斯報告，上周鑽探商連續第五周減少活躍鉆機數，並降至
２０１７年５月以來最低。上周共削減１４座活躍鉆機至７１９座。

＊白銀錄得三周內首次回升＊

　　受中東緊張局勢支撐，金價望在近四周內首周回升。上周五現貨金漲０﹒６％，報
１５０８﹒６３美元，上周累漲約１﹒５％。美國期金收漲０﹒６％，報１５１５﹒１美元。
　　不過，隨著中東地緣政治緊張局勢升級，美國和沙特將此次襲擊責任歸咎於伊朗，油價一直
保持著風險溢價，而德黑蘭就否認與此襲擊有關。
　　沙特牽頭的聯盟上周五在也門港口城市荷台達以北發動軍事行動，而美國與中東和歐洲國家
合作，建立聯盟以遏制伊朗的威脅。
　　美國聯儲局上周三（１８日）宣布今年第二次減息，但對未來的減息舉措，給予模棱兩可的
信號。而減息降低持有非孽息黃金的機會成本，且令美元承壓，使黃金對持有其他貨幣的投資者
來說更便宜。
　　其他貴金屬方面，鈀金收漲０﹒９％，報１６３７﹒１３美元，曾觸及１６５４﹒５６美元
歷史高位，上周累漲２％，有望連續第七周上升。
　　鈀金主要用於汽車尾氣減排催化劑，生產商已鎖定庫存，主要因為其供應持續短缺，而鈀金
今年已飆升約３０％。
　　現貨白銀漲０﹒３％，報１７﹒８３美元，上周累漲約２％，有望近三周內首次回漲。鉑金
持平於９３７﹒８２美元水平。（ａｌ）

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