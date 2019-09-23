《經濟通通訊社２３日專訊》美元兌一籃子貨幣周五（２０日）上漲，並錄得３周內首周上
漲，因市場對美中貿易談判取得進展抱持希望，以及預期聯儲局將不會積極減息。
美元指數上漲０﹒２％，報９８﹒５１，全周上漲約０﹒３％。歐元兌美元日內下跌
０﹒２％，至１﹒１０１７５美元，美元兌日圓下滑０﹒４％，至１０７﹒６４５日圓。
英鎊兌美元從兩個月高位回落，此前愛爾蘭外長表示英國與歐盟距離達成英國脫歐協議尚遠
。英鎊兌美元跌０﹒４％，報１﹒２４７６美元，此前觸及兩個月高位的１﹒２５８２美元。（
ｍｎ）
23/09/2019 07:50
《匯市走勢》市場料聯儲局不會大舉減息，美元造好
《經濟通通訊社２３日專訊》美元兌一籃子貨幣周五（２０日）上漲，並錄得３周內首周上
漲，因市場對美中貿易談判取得進展抱持希望，以及預期聯儲局將不會積極減息。
美元指數上漲０﹒２％，報９８﹒５１，全周上漲約０﹒３％。歐元兌美元日內下跌
０﹒２％，至１﹒１０１７５美元，美元兌日圓下滑０﹒４％，至１０７﹒６４５日圓。
英鎊兌美元從兩個月高位回落，此前愛爾蘭外長表示英國與歐盟距離達成英國脫歐協議尚遠
。英鎊兌美元跌０﹒４％，報１﹒２４７６美元，此前觸及兩個月高位的１﹒２５８２美元。（
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