《匯市走勢》市場料聯儲局不會大舉減息，美元造好

《經濟通通訊社２３日專訊》美元兌一籃子貨幣周五（２０日）上漲，並錄得３周內首周上

漲，因市場對美中貿易談判取得進展抱持希望，以及預期聯儲局將不會積極減息。

美元指數上漲０﹒２％，報９８﹒５１，全周上漲約０﹒３％。歐元兌美元日內下跌

０﹒２％，至１﹒１０１７５美元，美元兌日圓下滑０﹒４％，至１０７﹒６４５日圓。

英鎊兌美元從兩個月高位回落，此前愛爾蘭外長表示英國與歐盟距離達成英國脫歐協議尚遠

。英鎊兌美元跌０﹒４％，報１﹒２４７６美元，此前觸及兩個月高位的１﹒２５８２美元。（

ｍｎ）

