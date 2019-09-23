《牛熊志選－陳其志》大市回試雙底頸線，留意騰訊購２２５０６

《牛熊志選》恆指上周反覆回落，再次失守５０天線，跌返月初突破的２６４００點附近阻

力，短線或於此水平反覆整固。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（１９日）過去５個交易日

，恆指牛證合共錄得約１﹒７５億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約

１﹒４３億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨

主要在收回價２６１００點至２６３９９點之間，累計相當約１７５２張期指合約；熊證街貨主

要在收回價２６９００點至２７１９９點之間累計了相當約１０００張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍個別發展，恆生指數的３個月場外

期權的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至１７﹒４％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒３個波幅點至１６﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅上升０﹒４個波幅點至１６﹒４％；新地（０００１６）的引伸波幅下降１﹒７個波幅點至

２２﹒４％；吉利（００１７５）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至３７﹒０％；港交所

（００３８８）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至２３﹒３％；騰訊（００７００）的引伸波幅

下降０﹒５個波幅點至２５﹒０％；中油（００８８３）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至

２４﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至１６﹒７％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至１７﹒７％；平安（０２３２８）的引伸波幅

下降０﹒２個波幅點至２０﹒９％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至

２０﹒６％。

個股產品資金流方面，截至上周四過去５個交易日，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

６７１１萬港元資金淨流入部署。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使價約

３５８元至３７０元附近的中期價外條款，實際槓桿約１０倍。技術上，騰訊股價近日沿著２０

天線在３３５元附近反覆，短線料較大機會穿梭於此平均線整固，波幅範圍在３３０元至３５０

元之間。如看好騰訊，可留意認購證２２５０６，行使價３６０﹒２元，１２月到期，實際槓桿

約１０倍；也可留意牛證５４６９６，收回價３２６﹒４元，槓桿約２０倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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