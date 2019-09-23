《一周攻略－周進略》減息周期開展，防守股再值博

《一周攻略》美聯儲一如外界預期，９月中議息後，決定減息四分一厘。之前筆者一直不厭

其煩的指出，打從７月底決定減息一役，美聯儲作為央行的貨幣政策獨立性，已或多或少受到質

疑，無論怎說，大家都明白，實體經濟的數據未有明顯轉差，並不足以支持當日減息的決定，而

一切源於對特朗普帶來的貿易戰的擔心，這一重不明朗因素，可能損及全球經濟增長步伐，由好

端端的延續金融海嘯量寬救市後的好景至今，變為提早從周期高峰中下滑。



＊聯儲局若下月續減，減息周期成＊



然而，正因為沒有足夠經濟數據支持，即使只是推說是買個保險之舉，也免不了外界的指指

點點，沒有數據為本，也就變成隨意，難怪明明受惠於此的特朗普，也可以再加以批評，局方沒

有數據為本，因為事實正是如此。

由於７月的一著棋，９月不可能不繼續減息，１０月是另一回事，但以外界押注，尤其債息

走勢，以至利率期貨等所見，１０月再減應是無可避免。如此一來，怎麼樣說不是減息周期，都

是自欺欺人。



＊央行左右做人難，本月唯有續減＊



就在這種左右做人難，騎虎難下之際，難怪特朗普可以再次肆意批評，認為央行不夠大膽。

而鮑威爾可以做的不多，就是繼續減，儘管一直強調美國經濟數據不錯，這裡那裡不俗，最終語

氣又未必如７月份時的那麼悲觀，未必那麼迫切。

值得注意的是，表面上，這一切一切都好像劇本中所說的，一切意料中事，太容易估中了。

然而，投資者可以更謙虛的從市場活動中，得到真正公正的評估。

事實上，假如真的一切都是意料中事，由減息速度幅度，到外界的具體說詞，則資產價格怎

麼樣可以大幅波動呢？

近日美聯儲又再動用十年都沒用過的手段去注入流動性，可不是小事一宗，又議息前後，資

產價格並非平穩，亦間接印證了，投資者不一定如媒體報道或分析一樣，同樣看到絕對的意料中

事，大家押注的情況，說明了有不少人其實不這樣想。



＊學會與不安共存，才有真正平安＊



當然，不明朗因素是唯一最最明朗的事實，不可能絕對消除，大家只能學會與由此而起的不

安感共存，才有真正平安。組合投資的要訣，一來要分散風險，因為大家對未來都存在未知，二

來要集中火力在相對清楚的部分。

以此觀之，本欄一直強調的，此際經濟有下行壓力，央行由緊漸寬，減息周期，公用房託等

防守股，可以受惠，主要是來自投資者尋息活動中，互相比較之下，原本未必吸引的，在超低息

環境下，都顯得吸引。



＊本地因素難估，風險溢價在其中＊



當然，具體而言，一樣有本身基本因素，例如不少本地經濟相關的，其中部分不明朗或風險

因素，原本沒有打進去，如今亦不易評估。

但說到底，從中長線的估值角度看，只要股價有相當折扣，便是風險溢價計算其中了，又變

得值博可為了。由此說來，過去兩個月的高位獲利回吐後，開始值得在低位陸續吸納了。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

