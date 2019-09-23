《專家之言－葉尚志》Ａ股持續強勢，受惠中資股重點關注

《專家之言》港股上周五（２０日）繼續回吐整理，恆指走了一波五連跌再跌３０多點，但

是仍守於２６３００至２６５００點的支持區，而受到富時羅素調整指數的影響，刺激大市成交

量增加至逾９００億元，是兩周來的最大日成交量。目前，港股仍守支持區水平，在大盤穩定性

得以保持下，對個股行情提供了良好基礎，其中，半導體板塊繼續有突出表現，華虹半導體

（０１３４７）放量再漲４﹒８６％。而Ａ股的持續強勢，依然是我們的關注重點，尤其是富時

羅素完成第二階段增納後的後續表現。

恆指連跌第五日繼續整理，日內波幅僅有１５４點，權重指數股友邦保險（０１２９９）在

上周四（１９日）急跌後依然受壓，持續對大盤構成了較大打擊影響。恆指收盤報２６４３６點

，下跌３３點或０﹒１２％。國指收盤報１０３７６點，下跌１０點或０﹒０９％。另外，港股

主板成交金額進一步增加至９４３億多元，而沽空金額有１１８﹒１億元，沽空比例

１２﹒５２％。至於升跌股數比例是８２３：７８９，日內漲幅超過１０％的股票有４３隻，而

日內跌幅超過１０％的股票有１９隻。



＊港股２６３００╱５００支持不容有失＊



走勢上，港股連漲兩周、恆指累升１６００多點後，出現了回吐調整的行情。目前，恆指連

跌了五日，並且下試到２６３００至２６５００點的支持區，不容有失，否則由８月中開始形成

的穩好狀態將會受到破壞，弱勢盤面有再次展現機會。而２６８００點水平是恆指現時的好淡分

水線，恆指要回企至此線位以上來發出回穩回好的信號。

Ａ股仍在延續強勢，資金流入依然是最好的推動力。事實上，兩融餘額從８月１６日的五個

月最低８９３９億元人民幣、持續增加至目前的９７３８億元人民幣，累升了有７９９億元人民

幣，相信Ａ股內部資金已經有出現轉活的狀態。另一方面，外資近期流入Ａ股也是來得比較堅決

的，若剔除了上周二（１７日）的淨流出５億多元人民幣，滬深股通已有連續１５日的淨流入紀

錄，而在上周五因為富時羅素增納Ａ股的原因，滬深股通更是錄得有接近１４９億元人民幣的淨

流入，是２０１８年１１月２日以來的最高。



＊留意內險、券商、５Ｇ概念及半導體股＊



在Ａ股的持續強勢下，加上中美將於１０月初舉行新一輪高級別經貿磋商，相信內險股、中

資券商股、５Ｇ題材股以及半導體股等等，將可以得益受惠，而其中的相關板塊龍頭如中國平安

（０２３１８）、中金公司（０３９０８）、中興通訊（００７６３）以及中芯國際

（００９８１）等等，建議可以繼續關注跟進。《第一上海首席策略師 葉尚志》

