午後港股維持弱勢，惟跌幅輕微收窄至２１８點，報２６２１７

《經濟通通訊社２３日專訊》上周中國農業代表團取消原定訪問美國行程，中美貿易談判樂

觀情緒消退，港股半日高開低走，受Ａ股拖累最多曾挫２３２點，報２６２０２，失守廿天線（

約２６４１６點），午收２６２０７挫２２８點。

午後港股跌勢維持，兩大手機設備藍籌顯著回吐，Ａ股跌勢拖累平保（０２３１８）走低，

港交所（００３８８）未放棄併購倫交所計劃，股價持續低走。

恆生指數跌幅現輕微收窄至２１８點或０﹒８３％，報２６２１７，主板成交３９２﹒２億

元。國企指數報１０２８７，跌８７點或０﹒８５％。

上證綜合指數報２９６３，跌４２點或１﹒４３％，成交１３１２﹒８４億元人民幣。深證

成份指數報９７１５，跌１６５點或１﹒６７％，成交２０９４﹒２８億元人民幣。



表列十大升跌幅最大藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國移動（００９４１） ６５﹒１５元 升０﹒８５％

信和置業（０００８３） １１﹒６４元 升０﹒６９％

中信股份（００２６７） １０﹒０６元 升０﹒４０％

中國神華（０１０８８） １６﹒２８元 升０﹒２５％

恆隆地產（００１０１） １７﹒７０元 無升跌



港交所 （００３８８） ２２５﹒２０元 跌２﹒１７％

石藥集團（０１０９３） １５﹒０２元 跌２﹒３４％

中生製藥（０１１７７） １０﹒４０元 跌２﹒６２％

瑞聲科技（０２０１８） ４３﹒１０元 跌５﹒９０％

舜宇光學（０２３８２） １１２﹒５０元 跌６﹒０２％

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（ａｌ）

