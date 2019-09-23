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即市新聞

23/09/2019 13:20

午後港股維持弱勢，惟跌幅輕微收窄至２１８點，報２６２１７

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上周中國農業代表團取消原定訪問美國行程，中美貿易談判樂
觀情緒消退，港股半日高開低走，受Ａ股拖累最多曾挫２３２點，報２６２０２，失守廿天線（
約２６４１６點），午收２６２０７挫２２８點。
　　午後港股跌勢維持，兩大手機設備藍籌顯著回吐，Ａ股跌勢拖累平保（０２３１８）走低，
港交所（００３８８）未放棄併購倫交所計劃，股價持續低走。
　　恆生指數跌幅現輕微收窄至２１８點或０﹒８３％，報２６２１７，主板成交３９２﹒２億
元。國企指數報１０２８７，跌８７點或０﹒８５％。
　　上證綜合指數報２９６３，跌４２點或１﹒４３％，成交１３１２﹒８４億元人民幣。深證
成份指數報９７１５，跌１６５點或１﹒６７％，成交２０９４﹒２８億元人民幣。

　　表列十大升跌幅最大藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動（００９４１）　　　６５﹒１５元　　　升０﹒８５％
　　信和置業（０００８３）　　　１１﹒６４元　　　升０﹒６９％
　　中信股份（００２６７）　　　１０﹒０６元　　　升０﹒４０％
　　中國神華（０１０８８）　　　１６﹒２８元　　　升０﹒２５％
　　恆隆地產（００１０１）　　　１７﹒７０元　　　無升跌

　　港交所　（００３８８）　　２２５﹒２０元　　　跌２﹒１７％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１５﹒０２元　　　跌２﹒３４％
　　中生製藥（０１１７７）　　　１０﹒４０元　　　跌２﹒６２％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　４３﹒１０元　　　跌５﹒９０％
　　舜宇光學（０２３８２）　　１１２﹒５０元　　　跌６﹒０２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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