港股延續上周弱勢，午收２６２０７挫２２８點，失廿天線

《經濟通通訊社２３日專訊》中國農業代表團上周五（２０日）取消原定訪問美國行程，削

弱對中美貿易談判的樂觀情緒，美股三大指數下跌，不過港股今早就輕微高開２７點，報

２６４６３，初段曾高見２６４８３漲４８點，不過及後港股受內地Ａ股拖累轉跌，失守廿天線

（約２６４１６點），除重磅股走低外，手機設備股跌幅亦顯著，午收前更曾低見２６２０２，

挫２３２點，最終港股半日延續上周跌勢，收跌２２８點，報２６２０７點，暫六連跌兼六連陰

，失守廿天線，主板成交３６８﹒１７億元。國企指數收報１０２７７跌９７點或０﹒９４％

。

內地Ａ股結束三連升回吐，上證指數收報２９６７跌３９點或１﹒３１％，失守三千關。深

成指數報９７２７，跌１５４點或１﹒５６％，兩市成交３１９０﹒３２億元人民幣。

重磅股方面，有傳匯豐獲委任游說倫交所，同意港交所（００３８８）併購方案，惟匯控（

００００５）半日微跌０﹒２５％，報５９﹒８５元；港交所則挫２％，報２２５﹒６元；騰訊

（００７００）走低０﹒６５％，報３３５﹒４元；中移動（００９４１）及友邦

（０１２９９）同獲瑞信維持目標及「跑贏大市」評級，半日分別升０﹒７７％及跌１﹒１９％

，報６５﹒１元及７４﹒５５元，前者暫表現最好國指股。



＊本地地產現沽壓信和獨升，手機設備獲利回吐舜宇領跌＊



據中原數據，樓市上周交投氣氛明顯轉活，一手新盤錄得理想銷情，帶動二手屋苑交投氣氛

。不過本地地產股受示威活動持續影響走低，恆基地產（０００１２）挫２﹒１％，報

３７﹒３５元；九龍倉置業（０１９９７）亦挫２﹒２１％，報４２﹒１元；新世界發展

（０００１７）跌１﹒３９％，報９﹒９４元；長實集團（０１１１３）走低１﹒１％，報

５３﹒８５元；新鴻基地產（０００１６）軟０﹒８７％，報１１３﹒５元；會德豐

（０００２０）亦軟０﹒５６％，報４４﹒７元；信和置業（０００８３）微升０﹒８７％，報

１１﹒６６元，暫表現最好藍籌。

蘋果新手機ｉＰｈｏｎｅ １１上周五首日開賣，部分型號仍有炒價，不過手機設備半日普

遍獲利回吐。舜宇光學（０２３８２）瀉４﹒７６％，報１１４元，暫表現最差藍籌；瑞聲科技

（０２０１８）挫４﹒５９％，報４３﹒７元；通達集團（００６９８）跌４﹒４１％，報

０﹒６５元；丘鈦科技（０１４７８）走低３﹒６８％，報８﹒９元；比亞迪電子

（００２８５）軟３﹒２６％，報１１﹒８６元。



＊政策消息後基建鐵路獲利回吐，外圍風險高金礦股受捧＊



中央上周公布綱要擬加大國內交通建設，不過消息過後基建鐵路股獲利回吐。中國中車

（０１７６６）瀉３﹒９４％，報５﹒６１元，暫表現最差國指股；中國交通建設

（０１８００）挫３﹒７３％，報６﹒４５元；中車時代電氣（０３８９８）跌２﹒７５％，報

３３﹒６元；中國中鐵（００３９０）走低２﹒５％，報５﹒０８元；中國鐵建（０１１８６）

亦跌２﹒０３％，報９﹒１８元；中國通號（０３９６９）軟１﹒８％，報４﹒９元。

受中東緊張局勢支撐，加上市場憂慮中美談判或會轉差，金價回升，金礦股受捧。山東黃金

（０１７８７）漲２﹒７６％，報１９﹒３６元；壇金礦業（００６２１）走高２﹒５６％，報

０﹒０４元；靈寶黃金（０３３３０）升１﹒４８％，報１﹒３７元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）走高０﹒９９％，報１１２２元；價值黃金（０３０８１）亦高０﹒９６％，報

３６﹒８５元；招金礦業（０１８１８）微升０﹒９２％，報９﹒８２元。

Ａ股回吐，拖累內險股的走勢。新華保險（０１３３６）瀉３﹒８１％，報３１﹒５５元；

中國太保（０２６０１）挫３﹒２５％，報２９﹒８元；中國人壽（０２６２８）跌１﹒８％，

報１８﹒５元；中國平安（０２３１８）走低１﹒５２％，報９０﹒７元；中國太平

（００９６６）軟１﹒３２％，報１７﹒９２元。（ａｌ）

