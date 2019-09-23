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即市新聞

23/09/2019 09:22

港股輕微高開２７點報２６４６３點，國指升１５點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》由於市場對中美貿易樂觀情緒減退，上周五（２０日）美股三
大指數跌幅顯著。亞洲股市今早表現輕微高開，首爾指數升１點，港股方面則輕微高開２７點。
臨近國慶日，消費股略有追捧，恆安國際（０１０４４）升１﹒４４％，蒙牛（０２３１９）升
１﹒１７％。另外，蘋果手機開賣情況良好，瑞聲（０２０１８）漲１﹒０９％。恆生指數報
２６４６３點，升２７點或升０﹒１１％，主板成交３０﹒５１億元。國企指數報１０３９０點
，升１５點或升０﹒１５％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３３％，報５９﹒８元；港交所（００３８８
）跌０﹒７８％，報２２８﹒４元；騰訊控股（００７００）跌０﹒３６％，報３３６﹒４元；
中國移動（００９４１）升０﹒７７％，報６５﹒１元；友邦保險（０１２９９）升
０﹒３３％，報７５﹒７元。
　　
　　十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆生銀行（０００１１）　１７４﹒７０元　　　升１﹒６３％
　　恆安國際（０１０４４）　　５２﹒８０元　　　升１﹒４４％
　　恆隆地產（００１０１）　　１７﹒９４元　　　升１﹒３６％
　　中信股份（００２６７）　　１０﹒１４元　　　升１﹒２０％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３０﹒３０元　　　升１﹒１７％
　　長實集團（０１１１３）　　５５﹒０５元　　　升１﹒１０％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４６﹒３０元　　　升１﹒０９％
　　申洲國際（０２３１３）　１０５﹒１０元　　　升１﹒０６％
　　舜宇光學（０２３８２）　１２０﹒９０元　　　升１﹒００％
　　中國神華（０１０８８）　　１６﹒４０元　　　升０﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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