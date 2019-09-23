港股輕微高開２７點報２６４６３點，國指升１５點

《經濟通通訊社２３日專訊》由於市場對中美貿易樂觀情緒減退，上周五（２０日）美股三

大指數跌幅顯著。亞洲股市今早表現輕微高開，首爾指數升１點，港股方面則輕微高開２７點。

臨近國慶日，消費股略有追捧，恆安國際（０１０４４）升１﹒４４％，蒙牛（０２３１９）升

１﹒１７％。另外，蘋果手機開賣情況良好，瑞聲（０２０１８）漲１﹒０９％。恆生指數報

２６４６３點，升２７點或升０﹒１１％，主板成交３０﹒５１億元。國企指數報１０３９０點

，升１５點或升０﹒１５％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３３％，報５９﹒８元；港交所（００３８８

）跌０﹒７８％，報２２８﹒４元；騰訊控股（００７００）跌０﹒３６％，報３３６﹒４元；

中國移動（００９４１）升０﹒７７％，報６５﹒１元；友邦保險（０１２９９）升

０﹒３３％，報７５﹒７元。



十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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恆生銀行（０００１１） １７４﹒７０元 升１﹒６３％

恆安國際（０１０４４） ５２﹒８０元 升１﹒４４％

恆隆地產（００１０１） １７﹒９４元 升１﹒３６％

中信股份（００２６７） １０﹒１４元 升１﹒２０％

蒙牛乳業（０２３１９） ３０﹒３０元 升１﹒１７％

長實集團（０１１１３） ５５﹒０５元 升１﹒１０％

瑞聲科技（０２０１８） ４６﹒３０元 升１﹒０９％

申洲國際（０２３１３） １０５﹒１０元 升１﹒０６％

舜宇光學（０２３８２） １２０﹒９０元 升１﹒００％

中國神華（０１０８８） １６﹒４０元 升０﹒９９％

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（ｕｌ）

