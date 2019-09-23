《盤後部署》滬指一旦跌穿２９００關，港股將下試２５５００支持

《經濟通通訊社２３日專訊》中方貿易代表上周五（２０日）突然取消訪問美國農場，削弱

對中美貿易談判的樂觀情緒，美股三大指數下跌。港股今早雖然能夠輕微高開，初段更曾高見

２６４８３漲４８點，但受累內地Ａ股急跌，港股半日已轉跌失守廿天線（約２６４１７點），

午後更低見２６１８６挫２４９點，最終延續上周跌勢，收跌２１３點或０﹒８１％，報

２６２２２點，六連跌兼六連陰累挫１１３０點或４﹒１３％，主板成交６５２﹒８８億元減少

近３１％。國企指數收報１０２８０，跌９４點或０﹒９２％。

內地Ａ股急挫，上證綜合指數報２９７７點，跌２９點。深證成分指數收９７８１點，跌

１００點或１﹒０１％，兩市合共成交５０８０億元人民幣。



＊儲局減息亦難令美國免陷衰退，高盛料美股十月更波動＊



聯儲局主席鮑威爾早前指，將視乎經濟數據決定下一進行動，不過，美股長期大淡友、加拿

大財富管理公司Ｇｌｕｓｋｉｎ Ｓｈｅｆｆ首席經濟學家Ｄａｖｉｄ Ｒｏｓｅｎｂｅｒｇ作

為警告，即使儲局將利率減至零，亦無阻美國在未來一年內陷入經濟衰退。他解釋，雖然美國經

濟暫未出現負增長，美股標指及道指今年以來分別漲約１９％及１５％，但美企收入已經開始縮

減，經濟將轉為負增長，並且較預期更快。他直言，隨著經濟數據惡化，儲局被迫繼續量寬只是

時間問題，預計儲局會在今年的餘下兩次議息，以及下年全年持續推出寬鬆政策。

美股三周連升後回吐，但本月整體表現向好，標指非常接近高位，不過高盛股票衍生產品策

略師Ｊｏｈｎ Ｍａｒｓｈａｌｌ就警告，雖然ＶＩＸ指數（恐慌指數）已經隨著中美貿易緊張

關係緩和而下跌，國債孳息率亦由歷史低位反彈，不過１０月美股將更波動。他解釋，美股自

１９２８年以來，波動機會率比其他月份平均高２５％，主要因為美企將公布第三季業績，以及

發表下年展望，股市交投量和波動都會增加。他補充，眾多板塊當中以科技和保健股最為波動。



＊美伊關係明日或有新進展，由上證指走勢洞悉維穩預期＊



目前外圍最大風險之一莫過於美伊關係，美國總統特朗普明日（２４日）在聯合國大會作演

說，已知將與多國元首會面，至於會否與伊朗總統魯哈尼見面，將為市場提供美伊關係未來走向

的線索，亦必然影響全球股市對潛在風險的看法。至於港股方面，目前已出現六連跌兼六連陰，

與「十一國慶」前維穩預期背道而馳。技術走勢而言，港股目前已穿過保歷加通道中線，但始終

未觸及二萬六心理關口，市場傾向觀望，港股未必會出現反彈。

內地Ａ股作為推動港股另一源頭，上證指數目前走勢不明確，雖然ＤＩＦ線已經再次由下而

上穿過ＤＥＡ線，出現利好信號，但不排除兩線會出現交織纏繞的情況，故宜於本周初段再作觀

望。不過，如果上證跌穿２９００關，加上早前出現「雙底」的形態，新一浪下降軌度料跌至

２８００點以下，將不利港股走勢，有機會下試至上月底橫行水平，即約２５５００點。

（ａｌ）

