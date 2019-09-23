【華為風波】報告：歐洲撤換中國電訊設備成本僅約３５億美元

《經濟通通訊社２３日專訊》行業研究機構Ｓｔｒａｎｄ Ｃｏｎｓｕｌｔ所公布的報告預

測，歐洲電訊商更換中國電訊設備的成本約為３５億美元，遠低於受華為支持的行業游說組織Ｇ

ＳＭＡ所指的６２０億美元。

Ｓｔｒａｎｄ Ｃｏｎｓｕｌｔ表示，美國與澳洲的實例顯示，限制華為與中興通訊（００

７６３）的網絡設備，並未導致價格上漲或推遲５Ｇ移動網絡的推出，預計亦不太可能對歐洲造

成負面影響，因為華為與中興通訊在歐洲的版圖僅佔全球整體規模的６％。（ｍｎ）

