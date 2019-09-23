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23/09/2019 10:20

【華為風波】報告：歐洲撤換中國電訊設備成本僅約３５億美元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》行業研究機構Ｓｔｒａｎｄ　Ｃｏｎｓｕｌｔ所公布的報告預
測，歐洲電訊商更換中國電訊設備的成本約為３５億美元，遠低於受華為支持的行業游說組織Ｇ
ＳＭＡ所指的６２０億美元。
　　Ｓｔｒａｎｄ　Ｃｏｎｓｕｌｔ表示，美國與澳洲的實例顯示，限制華為與中興通訊（００
７６３）的網絡設備，並未導致價格上漲或推遲５Ｇ移動網絡的推出，預計亦不太可能對歐洲造
成負面影響，因為華為與中興通訊在歐洲的版圖僅佔全球整體規模的６％。（ｍｎ）

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