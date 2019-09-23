《經濟通通訊社２３日專訊》英國首相約翰遜警告，不應期待紐約聯合國大會期間脫歐協商
會有所突破。他將在紐約與多名歐洲領導人舉行會談，其中包括德國總理默克爾及愛爾蘭總理瓦
拉德卡（Ｌｅｏ Ｖａｒａｄｋａｒ）。
約翰遜表示，與歐盟達成協議顯然還存在分歧及困難，但希望能在１０月１７至１８日的歐
盟峰會上達成協議修訂，強調英國全面脫離歐盟法律是很重要的，目前愛爾蘭保障條款的問題是
，將阻止英國在廣泛的工業標準及其他規定方面脫離歐盟體系。（ｍｎ）
23/09/2019 15:28
【脫歐之後】約翰遜：勿期望脫歐協商會在聯合國大會期間有所突破
《經濟通通訊社２３日專訊》英國首相約翰遜警告，不應期待紐約聯合國大會期間脫歐協商
會有所突破。他將在紐約與多名歐洲領導人舉行會談，其中包括德國總理默克爾及愛爾蘭總理瓦
拉德卡（Ｌｅｏ Ｖａｒａｄｋａｒ）。
約翰遜表示，與歐盟達成協議顯然還存在分歧及困難，但希望能在１０月１７至１８日的歐
盟峰會上達成協議修訂，強調英國全面脫離歐盟法律是很重要的，目前愛爾蘭保障條款的問題是
，將阻止英國在廣泛的工業標準及其他規定方面脫離歐盟體系。（ｍｎ）
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