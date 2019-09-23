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即市新聞

23/09/2019 17:09

《台股攻略－馮偉明》指數股表現疲弱，台股今日跌１０﹒６７點

　　《台股攻略》台股今日（２３日）窄幅震盪，終場跌１０﹒６７點，收１０９１９﹒０２點
，成交量達新台幣１０５６﹒４７億元。
　　今日各類股以橡膠類股表現最好，升０﹒８３％，電機類股及電子零組件類股亦分別升
０﹒８％及０﹒６９％。表現較差仍為汽車類股、水泥類股及油電氣類股，分別跌１﹒４１％、
０﹒９９％及０﹒９３％。今日股市走勢以個股表現為主，嘉聯益、揚智、嘉澤、家登、亞德克
－ＫＹ、京元電子及瀚宇博等皆上揚。嘉聯益將與瀚宇博合作，有助基本面轉強；華通及燿華受
惠無線耳機商機，旺季高階ＨＤＩ產能滿載，在第三代無線耳機加入後，料將使相關廠商營運進
一步升溫；ＡＢＦ因有５Ｇ、ＡＩ和繪圖處理器等新應用，市場看好南電、欣興、景碩等供應商
的營運表現，股價行情也隨勢升溫。
　　預期台股９月份仍為區間震盪格局，業績和展望較佳的個股仍有表現機會。由於全球加強
５Ｇ基礎建設，料將帶動相關供應鏈的營運表現，投資者可考慮作長線投資。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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