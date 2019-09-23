《談國論企－黎偉成》中美貿商續受困美再添欺詐

《談國論企》正當中美１０月初在美國華盛頓的第１３輪中美高級別經貿磋商舉行在即，中

國證實美國蒙大拿州博茲曼及內有拉斯加州奧馬哈的農業機構人士於９月２０日稱不會按原定計

劃訪問，肯定是美方如昔貪得無厭地不斷提出一個又一個「要求」，造成的嚴重破壞。中國一直

堅持與美國所舉行的經貿磋商，要以平等作為基礎，達致互利共贏達協之目標，但美方每每作出

的背馳甚至霸道的行徑，雙方短中期達協之機甚低。



＊美擬上調關稅稅率百分百實乃恐嚇威脅＊



我一直淡看中美高級別經貿磋商，乃因特朗普以及其重用的美國貿易代表萊特希澤（我譯：

「來踏欺詐」）由始至今是仇華和妄想壓華者，更要「獨贏」甚至「贏到盡」，與中國力求平等

談判和互利共贏的雙向而行理念，大大背馳，才使兩國的多番磋商到尚餘相當重大問題的十分關

鍵時刻，了無寸進，此因特朗普以及其重用之萊特希澤（我譯：「來踏欺詐」）一直是仇華甚至

妄想擬處處壓華惡思劣行不改，與中國力求平等對話以達致互利共贏的貿易協議政策和目標，當

非雙向而行，乃背馳之舉，特別是（一）特廝重施故「技」的再在中美１０月份的１３輪經貿磋

商之前，通過白宮顧問白邦端居然表示可以對華輸美商品單方面加徵的關稅稅率上調至５０％甚

或１００％，而此廝一而再重申「一旦連任，會對與中國的貿談採取更嚴苛的做法」，不僅是恐

嚇、威脅，簡直是「爛」得可以，但這是坐擁超級重大權力的特廝本性和劣質，奈何？

正正因為特廝與「來踏欺詐」妄「求」多如劣牛之毛，此說可印證於（二）中國屢屢譯出的

善意，亦每每失落而回。尤其是美國農業部長珀杜於當地時間９月１９日透露中國代表團將與美

國官員一起訪問美國農業區，認為此舉為「努力為貿易談判建立友好關係」，但美國蒙大拿州博

茲曼及內有拉斯加州奧馬哈農業機構人士於９月２０日表中國代表團將不會按原定計劃訪問，此

說使華爾街馬上作出十分負面的反應，足見金融市場對中美貿談的憧憬，過份樂觀，更充分顯示

特朗普等廝為一己惡思劣行而有違美國頗不少人意願。中國稍後宣布取消農訪，當然是相當負面

的啟示。

由是（三）我繼續淡看中美經貿甚至政治關係，乃因特廝居然連要競選連任的票倉都不顧，

肯定以為中國經貿磋商代表團願意訪美農，便屬「高度」之「妥協」甚或「衰弱」之態，故對中

國副部級赴美的工作代表團加大「施壓」之力，貪得無厭更甚，也就使中國在１３輪貿磋的「善

意安排」無奈化之泡沫消散。

取消本擬訪問的美農，很主要的原因相信是美方又再趁火打劫，要中國答應購買超乎合理數

量的大豆以至油菜籽、穀物、肉類和動物飼料，使中國副部級的工作小組官員感到十分為難，經

上報之後便由上級確定取消訪問，「縮短」行程。由是揣測，美方漫天開價、得寸進尺、貪得無

厭的本質和行為，並未有任何絲毫改變，是中美兩國經貿磋商其中一個重要的絆腳石。



＊中國取消原擬訪農業實因美國貪得無厭＊



需要重申的，是（四）美國一直試圖在知識產權、技術轉讓等方面的立法、訂例和執行的監

管，納入協議，以便今後根據協議的內容，間直接的干預、侵犯中國的主權、內政，甚至作為控

制中國政經發展的其中重要工具。中國過去多年來一直十分積極和主動在保護知識產權等方面立

法，和執行相關法規，並力求與國際接軌，這當然有若干方面與美國的法則、做法和理念有一定

的出入，需要按本國的國情再結合國際慣常的做法不斷改革、提升，不是要符合「美國標準」而

為之。這是十分重要的原則和精神，亦為中國難以接受美國提出如斯霸道的「要求」，和磋商不

易有寸進之因。

再看（五）美國貿易代表辦公室於９月１７日公布的三份對華加徵關稅商品「排除清單」，

所涉的ＬＥＤ燈具、聖誕用小型燈飾等４３７個項目，都是與美國民眾日常生活密切相關的商品

，有相當多更是替換難度較大的商品，可見特朗普單邊、霸道地對華所挑起的貿易戰，擴而大之

至全面範疇，甚至有意不斷上調所加徵關稅的稅率，不僅使美國民眾負擔加大，更有會使用者缺

貨，始有被動式的推出「排除清單」，並非是所謂「釋出善意」之舉。

我重申：中美所作出的新一輪經貿磋商，相信可能只是處理到若干重大分歧和矛盾，短、中

期難有達成貿易協議之道，因特朗普等廝不僅要在經貿打壓，更積極在政治、軍事幾乎全方位對

華製造麻煩，兩國關係日益惡化是由美方狠狠主導惡況，亦為今後在所難免之事，建議中國作好

長遠抗美政策與策略。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

