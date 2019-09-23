《中資異動》中東局勢提振金價，山東黃金漲逾３％，招金升近２％

《經濟通通訊社２３日專訊》山東黃金（０１７８７）現漲３﹒０８％，報１９﹒４２元，

盤中高見１９﹒４８元，收復廿天線（１９﹒１１９元）；成交約１４６萬股，涉資２７８３萬

元，主動買盤６９％。

Ａ股（滬：６００５４７）現價３８元人民幣，升１﹒３６％，成交４﹒４７億元人民幣，

涉及１１７７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１１６﹒６２％。

受中東緊張局勢支撐，金價周內回升。上周五現貨金漲０﹒６％，報１５０８﹒６３美元，

上周累漲約１﹒５％。美國期金收漲０﹒６％，報１５１５﹒１美元。

隨著中東地緣政治緊張局勢升級，美國和沙特將此次襲擊責任歸咎於伊朗，而德黑蘭就否認

與此襲擊有關。

沙特牽頭的聯盟上周五（２０日）在也門港口城市荷台達以北發動軍事行動，而美國與中東

和歐洲國家合作，建立聯盟以遏制伊朗的威脅。

原定下周訪問美國農業州中國農業官員，取消前往蒙大拿和內布拉斯加州的行程，較原計劃

提前返回中國，此前兩國官員進行貿易談判，市場憂慮談判轉差。

美國總統特朗普指，希望與中國達成一項完整的貿易協議，而不僅僅是中國購買更多美國農

產品的協議。

其他金礦股亦普遍走高，招金礦業（０１８１８）升１﹒４４％，報９﹒８７元；恆興黃金

（０２３０３）漲３﹒６３％，報４﹒８５元；價值黃金（０３０８１）微升０﹒９６％，報

３６﹒８５元。

恆生指數現報２６４０２，跌３３點或０﹒１３％，主板成交８５﹒１１億元。國企指數報

１０３４２，跌３３點或０﹒３２％。

上證綜合指數報２９７２，跌３３點或１﹒１３％，成交３０８﹒３５億元人民幣。深證成

份指數報９７４９，跌１３２點或１﹒３４％，成交５１６﹒６２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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山東黃金（０１７８７） １９﹒４２元 升３﹒０８％

招金礦業（０１８１８） ９﹒８７元 升１﹒４４％

恆興黃金（０２３０３） ４﹒８５元 升３﹒６３％

價值黃金（０３０８１） ３６﹒８５元 升０﹒９６％

ＳＰＤＲ（０２８４０） １１２１﹒００元 升０﹒９０％

壇金礦業（００６２１） ０﹒０４元 無升跌

紫金礦業（０２８９９） ２﹒８４元 跌０﹒３５％

中國黃金（０２０９９） ７﹒６８元 跌４﹒７１％

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（ａｌ）

