《異動股》復星旅文跌半成，早前洽購ＴｈｏｍａｓＣｏｏｋ已破產

《經濟通通訊社２３日專訊》復星旅遊文化（０１９９２）上月曾表示洽談收購英國老牌旅

遊集團Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ，惟後者現已宣布破產。前者現乾跌５﹒１１％，報１０﹒０２

元，盤中低見９﹒９８元；成交約２萬股，涉資１９萬元，主動沽盤９６％。

復星旅遊早前證實，與Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ的核心貸款銀行，正在考慮該集團就可能進

行資本重組和分離提出的建議。

公司董事長、執行董事兼首席執行官錢建農亦在中期業績記者會上表示，期望能取得

Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ的控股權及成為航空公司的重要少數股東，但詳情仍在洽談中，未能披

露更多細節。

惟Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ現因債務而倒閉。公司上周五（２０日）證實尋求２億英鎊資金

以免破產，否則就要政府出手救助，但公司於周一（２３日）宣布破產，６０萬身處海外的英國

遊客或受影響，引發英國自第二次世界大戰以來，最大規模的一次遣返潮。

恆生指數現報２６３０８，跌１２６點或０﹒４８％，主板成交１７３﹒４８億元。國企指

數報１０３１４，跌６０點或０﹒５９％。

上證綜合指數報２９７３，跌３２點或１﹒０９％，成交６４２﹒０３億元人民幣。深證成

份指數報９７６３，跌１１７點或１﹒１９％，成交１０７３﹒２１億元人民幣。



表列同系股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

復星國際 （００６５６） １０﹒４０元 跌０﹒５７％

復銳醫療科技（０１６９６） ４﹒１１元 跌０﹒９６％

復星旅遊文化（０１９９２） １０﹒０２元 跌５﹒１１％

復星醫藥 （０２１９６） ２３﹒００元 跌１﹒２９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ａｌ）

