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23/09/2019 10:31

【修例風暴】優品３６０發聲明：未曾參與或支持任何暴力行為

　　《經濟通通訊社２３日專訊》反修例運動持續，昨日（２２日）下午有市民包圍於沙田新城
市廣場和南昌Ｖ　Ｗａｌｋ的優品３６０（０２３６０）分店，高叫口號及張貼標語，考慮到安
全問題，有關分店已暫停營業一天。
　　優品３６０發表聲明表示，明白現時香港社會因政治爭議出現嚴重分歧，集團尊重不同人士
的意見。對於有網絡傳聞將集團與「福建黑幫」及「黑社會」掛勾，有關指控並不屬實，重申從
未曾參與，亦絕對沒有支持任何暴力行為。（ｔｆ）（ｚｚ）

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