【北水炒Ｄ乜】北水淨流入０﹒９億人幣，買建行匯控沽招行友邦

《經濟通通訊社２３日專訊》上周華盛頓開展的中美副部長級別經貿會談沒有新突破，美國

總統特朗普明確表示，美國正尋求一項完整協議，意味短期達成協議的機會十分微，加上中方代

表突然取消訪問美國農場，港股今日收２６２２２，跌２１３點或跌０﹒８１％，六連跌累挫

１１３０點或４﹒１３％。主板成交６５２﹒８８億元大跌約三成。

按額度計算，北水全日淨流入０﹒９億元人民幣，比上日淨流入１２﹒１１億元人民幣見大

幅減少。全日北水淨買入最多的個股依次是建行（００９３９）、匯控（００００５）、舜宇

（０２３８２）；淨賣出最多的依次是招行（０３９６８）、友邦（０１２９９）、太保

（０２６０１）。

主板成交６５２﹒８８億元減少約三成，其中港股通成交１０７﹒５３億元，佔總成交

１６﹒５％。

手機設備股見獲利回吐，舜宇光學跌４﹒７６％，報１１４元，惟北水仍連續第三日大手追

捧，全日淨流入１﹒１４億元，三日累計淨流入達８億元

招行上周為北水力沽的港股，五日累計淨沽出逾１２億元，今日繼續沽出，淨沽出２﹒２３

億元。招行全日股價跌１﹒６３％收３６﹒３元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元人民幣）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） １．７８

匯豐控股（００００５） １．２７

舜宇光學（０２３８２） １．１４

中國太平（００９６６） ０．８３

瑞聲科技（０２０１８） ０．６５



淨沽出最多港股：

招商銀行（０３９６８） －２．２３

友邦保險（０１２９９） －１．４４

中國太保（０２６０１） －１．２３

融創中國（０１９１８） －１．０２

中國平安（０２３１８） －１．０２

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（ｅｃ）

