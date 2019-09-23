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23/09/2019 18:05

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入０﹒９億人幣，買建行匯控沽招行友邦

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上周華盛頓開展的中美副部長級別經貿會談沒有新突破，美國
總統特朗普明確表示，美國正尋求一項完整協議，意味短期達成協議的機會十分微，加上中方代
表突然取消訪問美國農場，港股今日收２６２２２，跌２１３點或跌０﹒８１％，六連跌累挫
１１３０點或４﹒１３％。主板成交６５２﹒８８億元大跌約三成。
　　按額度計算，北水全日淨流入０﹒９億元人民幣，比上日淨流入１２﹒１１億元人民幣見大
幅減少。全日北水淨買入最多的個股依次是建行（００９３９）、匯控（００００５）、舜宇
（０２３８２）；淨賣出最多的依次是招行（０３９６８）、友邦（０１２９９）、太保
（０２６０１）。
　　主板成交６５２﹒８８億元減少約三成，其中港股通成交１０７﹒５３億元，佔總成交
１６﹒５％。
　　手機設備股見獲利回吐，舜宇光學跌４﹒７６％，報１１４元，惟北水仍連續第三日大手追
捧，全日淨流入１﹒１４億元，三日累計淨流入達８億元
　　招行上周為北水力沽的港股，五日累計淨沽出逾１２億元，今日繼續沽出，淨沽出２﹒２３
億元。招行全日股價跌１﹒６３％收３６﹒３元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　

　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元人民幣）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　１．７８　
　　匯豐控股（００００５）　　　　　　１．２７
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　　１．１４　
　　中國太平（００９６６）　　　　　　０．８３　
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　　　０．６５　
　
　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－２．２３　
　　友邦保險（０１２９９）　　　　　－１．４４　
　　中國太保（０２６０１）　　　　　－１．２３　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－１．０２　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－１．０２　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｅｃ）

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