《美元走勢－羅明立》美元短線整固，英鎊１﹒２５以上可小注做空

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒７６ １０７﹒５７ １０７﹒５１

歐元╱美元 １﹒１０２５ １﹒１００９ １﹒１０１７

英鎊╱美元 ０﹒８０３４ ０﹒８００５ ０﹒８０２０

美元╱瑞郎 ０﹒９９２２ ０﹒９９００ ０﹒９９０８

美元╱港元 ７﹒８４０４ ７﹒８３４９ ７﹒８３５７



《美元走勢》中美副部級就貿易談判的磋商出現分歧，中國農業代表團取消原定訪問美國行

程，雖有指是美國應因國內問題而提出，但仍然削弱市場對貿易談判的樂觀情緒。最新的點陣圖

顯示，預期美聯儲至少今年底前不會再減息。投資者將密切關注本周局方官員最新的講話，希望

找到利率方向的線索。

美匯指數短線整固，估計短線將於９７﹒９０至９８﹒７０上落。美國經濟數據雖然有回落

跡象，不過並非太差。目前核心ＣＰＩ等通脹指標都超過儲局設定的２％水準。商務部本周五

（２０日）將公布的個人收入及開支，當中包含了儲局常用的通脹指標的核心個人消費開支平減

指數（ＰＣＥ），市場預期會回升到１﹒８％，估計美元短線維持整固。

歐盟委員會主席容克上周五（１３日）表示，與英國有機會於１０月３１日前達成脫歐協定

，刺激英鎊一度上試１﹒２５８２水準。不過，其後傳媒報道，歐盟執委會在一份備忘錄表示，

英國計劃在尋找邊境保障條款替代方案上並未能滿足所有目標，令英鎊由高位急跌超過１００點

。英國首相將於下周在紐約聯合國總部與歐洲理事會主席圖斯克進行會面，他表示仍然堅持於

１０月底達成脫歐。１﹒２５以上仍然可小注做空。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０５０ １﹒０９２０ １﹒１１２０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２５３０ １﹒２３５０ １﹒２６００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

