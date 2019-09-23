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23/09/2019 08:17

《國企紅籌》光大國際（００２５７）：中央補貼不會不認帳

　　內地近年非常重視發展環保行業，並向有關企業給予補貼，但市場卻不時傳出政府拖欠可再
生能源補貼的問題。經營垃圾發電等環保業務的光大國際（００２５７）總裁王天義認為，中央
不會永遠拖欠，也不會不認帳。
　　王天義接受訪問時表示，垃圾發電的電價約０﹒６５元人民幣，按例中央會補貼約０﹒１元
人民幣，但目前公司的國家電價補貼已被拖欠了大約１年至２年。
　　據光大國際２０１９年中期業績報告披露，被拖欠電價補貼近２６﹒３億元。
《香港經濟日報》

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