反修例風波經歷逾百日後，中共總書記、國家主席習近平上周五（２０日）首次開腔挺特首
林鄭月娥，表明要引導港澳政協委員，支持特區政府和行政長官依法施政，發展壯大愛國愛港愛
澳力量。
習近平昨出席中央政協工作會議暨慶祝政協成立７０周年大會，並在會上發表講話。他表示
，政協要廣泛聯繫和動員各界群眾，鼓勵和支持委員深入基層、深入界別群眾，及時反映群眾意
見和建議，深入宣傳黨和國家方針政策。《香港經濟日報》
23/09/2019 08:46
《修例風暴》習近平：支持特區政府特首依法施政，壯愛國愛港力量
反修例風波經歷逾百日後，中共總書記、國家主席習近平上周五（２０日）首次開腔挺特首
林鄭月娥，表明要引導港澳政協委員，支持特區政府和行政長官依法施政，發展壯大愛國愛港愛
澳力量。
習近平昨出席中央政協工作會議暨慶祝政協成立７０周年大會，並在會上發表講話。他表示
，政協要廣泛聯繫和動員各界群眾，鼓勵和支持委員深入基層、深入界別群眾，及時反映群眾意
見和建議，深入宣傳黨和國家方針政策。《香港經濟日報》
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