工聯會與發展局局長黃偉綸會面後，引述其對引用《土地收回條例》收地建公屋的反應正面
。
工聯會向黃偉綸提出５項增加短中期土地供應的建議，包括促政府以《土地收回條例》收回
棕地及荒廢農地，用作興建公營房屋，同時檢討收地的補償金額，以「先補償、後收地」推行。
此外，他們又提出２０２３年全面收回粉嶺高球場發展；在港鐵站上蓋，如高鐵西九龍站、港鐵
小蠔灣車廠上蓋發展公營房屋；繼續推行「明日大嶼」填海工作，以及市建局發展用地興建公營
房屋等建議。《香港經濟日報》
23/09/2019 08:53
【土地供應】工聯會晤黃偉綸，倡５招增短中期土地供應
工聯會與發展局局長黃偉綸會面後，引述其對引用《土地收回條例》收地建公屋的反應正面
。
工聯會向黃偉綸提出５項增加短中期土地供應的建議，包括促政府以《土地收回條例》收回
棕地及荒廢農地，用作興建公營房屋，同時檢討收地的補償金額，以「先補償、後收地」推行。
此外，他們又提出２０２３年全面收回粉嶺高球場發展；在港鐵站上蓋，如高鐵西九龍站、港鐵
小蠔灣車廠上蓋發展公營房屋；繼續推行「明日大嶼」填海工作，以及市建局發展用地興建公營
房屋等建議。《香港經濟日報》
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