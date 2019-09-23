【修例風暴】香港航空公司代表協會呼籲政府停收機場費用以減損

《經濟通通訊社２３日專訊》據《南華早報》報道，代表往返本港逾七十間航空公司的香港

航空公司代表協會，向運房局致函，要求政府暫停徵收機場著陸及停泊費用，以減輕示威活動造

成的損失。同時，該會亦呼籲政府推出短期紓困措施，令航空業能度過當前極度困難的時期。

報道引述運房局聲明稱，當局會密切留意市場發展，並在有需要考慮推出適當紓困措施。

港府早前公布一系列措施以支援企業及市民，涉及總額約１９０億元，惟受助企業並不包括

航空公司。（ｔｆ）（ｚｚ）

