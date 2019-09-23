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即市新聞

23/09/2019 14:11

【本港樓市】港鐵黃竹坑站４期項目最少收２５份意向書

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港鐵（０００６６﹚黃竹坑站第四期物業發展項目今天下午２
時截收意向書。據現場所見，是次共吸引２５間發展商提交發展意向，包括港資發展商華人置業
（００１２７）、新地（０００１６）、南豐集團、遠東發展（０００３５）、會德豐
（０００２０）、新世界（０００１７）、英皇國際（００１６３）、爪哇控股
（００２５１）、其士國際（０００２５）、建灝地產及帝國集團等；至於中資發展商則包括保
利置業（００１１９）、萬科（０２２０２）、碧桂園（０２００７）及中信泰富等；另豐泰地
產亦有份提交意向書。
　　爪哇營業部助理總經理周俊豪稱，是次項目景觀開揚，屬優質發展項目，加上近期新盤反應
理想，對後市看法審慎樂觀，集團將會視乎招標條款及補地價因素再作考慮。
　　建灝地產行政經理林綺華表示，集團可獨資競投，但亦不排除會與其他發展商合作。公司主
力住宅發展，而住屋為必需品，故對項目有信心。對於近期市況回落，她指會審慎出價，而項目
建成需時數年，希望到時一切回復正常。
　　今次推出的第四期項目位於黃竹坑車廠站上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑站，周邊由香葉道、警校道
及南朗山道所圍繞，可建樓面面積約６３﹒８２萬平方呎，預計興建兩座住宅樓宇，提供最多
８００個單位，預期２０２５年落成，市場預測項目估值介乎９５﹒７億至１２７﹒７億元，每
呎樓面地價約１﹒５萬至２萬元。（ｙｗ）

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