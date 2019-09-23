【貿易開戰】摩根資產管理：貿戰處於拖拉僵局，核心問題未有共識

《經濟通通訊社２３日專訊》摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰在傳媒午宴上表示，

若美國在貿易戰問題上願意讓步，中國亦會願意購買美國更多的農產品，不過中國被指知識產權

的問題未能得以解決及全球企業如何能在中國市場得到公平競爭等核心問題尚未達成共識，貿易

戰會繼續處於拖拉的僵局。

他提到，現時美國總統特朗普應對貿易戰的策略採取多變的政策，市場已經習慣了這個談判

模式，所以對於貿易戰的好消息不再感到興奮，面對壞消息亦不會感到太負面，他認為貿易戰在

可預見的一年亦不會能得到解決。他又指，未來１２個月的環球經濟可以避免衰退，但整體經濟

將會處於平平無奇。



＊建議吸納高息股＊



在選股方面，他建議投資者可以選擇高息股，又認為亞洲的選擇較多，例如銀行及金融系的

板塊。他表示，現時香港的股票市場稍跑遜亞洲市場，但若本地環境變化沒有進一步惡化，相信

再下跌的機會較少，而本地地產及零售股因政治原因導致估值下跌，若投資者相信本地的環境在

中長期會回歸正面，現時的估值屬於吸引。

許長泰補充，若香港的政治問題沒有改善或情況惡化，他會建議投資者選擇偏向國際性較多

的公司，例如貿易及國際銀行等，但長遠相信香港的經濟有反彈機會。他指若投資者憂慮短期的

波動性，建議可以投資公用及健康板塊等防守股份。（ｊｏ）

