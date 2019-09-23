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23/09/2019 15:50

【修例風暴】美商會主席：香港國際金融中心地位絕不會輕易動搖

　　《經濟通通訊社２３日專訊》香港美國商會主席葛理福接受《中新社》訪問時表示，雖然暴
力示威導致香港社會及經濟出現衰退現象，但前景仍然樂觀，相信香港在全球仍具競爭力，國際
金融中心的地位絕不會輕易動搖。
　　他指出，香港作為連接中國與世界的橋樑，影響力輻射東亞地區，國際金融中心的地位絕不
會輕易動搖。香港作為全球第三大股票市場，國際貿易和信息中心根基深紮於此，是至關重要的
貿易金融中心。而香港特有的健全法律制度、資訊自由流通和發達交通網絡等，都是商業發展所
依賴的重要因素。
　　他表示，香港美國商會對本港當前的社會情況非常擔心，商會相信言論與集會的自由，並支
持合法的示威活動，對發生在香港的暴力事件予以譴責，希望違法暴力事件能夠儘快停止，商會
及成員對此保持高度關注。
　　他續稱，過往評級機構也曾下調香港的評級，但香港總能蓄勢反彈，相信挺過亞洲金融危機
的香港能夠找到一條出路，繼續前進。被問及跨國公司是否會將設立在港的亞太區總部轉移至新
加坡，葛理福稱，根據該會的調查顯示，近７５％在香港經營業務的新加坡公司都無意願離開香
港。他又格外看好香港在大灣區發展中的作用，可將獨有國際標準和法制優勢滲透至大灣區，為
內地、香港及跨國公司提供發展機會。（ｃｌ）（ｚｚ）

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