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即市新聞

23/09/2019 19:04

《再戰明天》美公布費城聯儲非製造業企業前景調查和消費信心指數

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國公布費城聯儲９月非製造業企業前景調查，和經濟諮詢委
員會消費者信心指數。

＊費城聯儲公布９月非製造業企業前景調查＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午３：００ｐｍ，歐洲央行管理委員會委員維勒魯瓦德
加洛在巴黎經濟學院發表有關貨幣政策的講話。
　　１：３５ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥訪問大阪並發表講話，接受商界領袖提問並舉行記者
會。５：５５ｐｍ，澳洲央行總裁洛威發表講話。
　　明晚８：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。８：３０ｐｍ，費城聯儲公布９月
非製造業企業前景調查。１０：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在歐洲央行舉辦的「變化經
濟環境下的通脹」會議發表總結性講話。

＊美國公布９月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊

　　在數據方面，明午４：００ｐｍ，德國公布９月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９４﹒３升上
９４﹒５；企業信心指數（現況）料由９７﹒３下滑至９７；企業信心指數（預期）料由
９１﹒３升上９２。
　　明晚９：００ｐｍ，美國公布７月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數
（經季節調整），月率料由０﹒０４升上０﹒１％。美國７月ＦＨＦＡ房價指數月率料由
０﹒１％升上０﹒３％。１０：００ｐｍ，美國公布９月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由
１３５﹒１下滑至１３３。

＊新世界百貨中國和玖龍紙業派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：新華匯富金融（００１８８）、新創建集團
（００６５９）、新世界百貨中國（００８２５）、創世紀集團控股（０１８４９）和玖龍紙業
（０２６８９）等。（ｈｏ）

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