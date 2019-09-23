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即市新聞

23/09/2019 16:53

【本港經濟】關家明指全年出口預測負增長４％是自０９年以來最差

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中美貿易爭端持續、全球經濟增長放緩及經營環境挑戰重重，
令香港出口增長受壓，貿發局再度將今年出口預測由之前的正增長２％下調至負增長４％。
　　香港貿發局研究總監關家明於記者會上表示，出口增長預測負４％，是繼２００９年錄得負
增長１２﹒６％以來最差，遜於２０１５及２０１６年分別負增長１﹒８％及０﹒５％。他表示
，今年首七個月香港出口總額按年下跌３﹒９％，如果餘下時間出口跌幅較首七月擴大，今年全
年出口按年跌幅有機會大於４％。
　　關家明又指，目前未見本港出現失業潮，但強調失業率是一個滯後數據，當經濟下滑至波及
企業層面，失業潮可以來得很急。
　　對於美國國會提出《香港人權與民主法案》，令外界關注法案會否動搖港美經貿關係，甚至
令美國取消香港獨立於中國內地的關稅待遇。關家明表示，香港獨立關稅地位並非他國定義，又
指香港以轉口為主，相信直接影響不大，但他不希望出現有關事件，因事件或引發的不確性，例
如有機會改變通關程序或有其他國家仿效等。
　　他又提到，近期示威事件對市民出行交通有一定影響，但貨運影響則較小，因經貨櫃碼頭進
出口的貿易貨值佔比較小，只有約２０％，反而經空運的貨值貢獻佔比達８０％，希望相關貿易
不會受近日事件影響。（ｋｉ）

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