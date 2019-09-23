《經濟通通訊社２３日專訊》中原（工商舖）表示，獨家放售物業位於九龍灣常悅道９號企
業廣場一期二座６樓０１至０２室，面積約２４１８平方呎（未核實），意向呎價約７８００元
，涉及金額約１８８６萬元。
物業將以連租約形式出售，現時月租約４﹒１萬元，平均呎租約１７元，租期將於２０２１
年８月屆滿。業主有感市況未見樂觀，故因應市況調低叫價，業主原先意向呎價約８５００元，
較現時叫價下調約８％。據了解，業主於２０１１年買入上址。（ｂｉ）
23/09/2019 17:54
【本港樓市】九龍灣企業廣場低層放售，意向呎價降一成至七千八元
《經濟通通訊社２３日專訊》中原（工商舖）表示，獨家放售物業位於九龍灣常悅道９號企
業廣場一期二座６樓０１至０２室，面積約２４１８平方呎（未核實），意向呎價約７８００元
，涉及金額約１８８６萬元。
物業將以連租約形式出售，現時月租約４﹒１萬元，平均呎租約１７元，租期將於２０２１
年８月屆滿。業主有感市況未見樂觀，故因應市況調低叫價，業主原先意向呎價約８５００元，
較現時叫價下調約８％。據了解，業主於２０１１年買入上址。（ｂｉ）
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