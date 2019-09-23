【新股上市】ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ冀末季遊戲能推進歐洲市場

《經濟通通訊社２３日專訊》ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ（０６８２０）在上市記者會表示，

主席、執行董事及首席財務官蔣孝黃在上市記者會上表示，集團現時有５款新遊戲儲備及１６款

新語言版本，當中有２至３款計劃在今年底前上線，而明年上半年亦計劃有４款遊戲會上線，指

集團會把遊戲研發的力度加大。

集團財務總監李婭補充，現時集團的研發開支佔收入在１０％的水平，她指集團的研發開支

會繼續保持在此水平。另外，蔣孝黃指新遊戲推出後的３至５個月為集中推廣期，相信產品推出

市面穩定後約半年便會對集團收入有貢獻。

被問及中國遊戲版號審核的不確定性較高，集團未來的遊戲會否先在海外市場上市，蔣孝黃

指遊戲版號審批已進入常態化，加上集團堅持做精品遊戲，相關部門亦會優先支持精品遊戲推出

。他提到，今年集團亦有遊戲先在海外上線，隨著集團在海外的拓展，不排除未來的遊戲都會先

在海外上線。

集團執行董事及副總裁吳傑補充，現時集團海外收入的佔比為２５﹒８％，未來會繼續擴大

收入佔比，期望將來能與國內齊頭並進。蔣孝黃又指，集團期望第四季能把遊戲推進歐洲市場，

並計劃將在中東市場推出，惟未有確實時間表。

收購方面，蔣孝黃指主要會收購與業務相關的公司，但現時未有明確的計劃。（ｊｏ）

