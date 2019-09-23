《小傳日記》唉瘋炒風微，手機佬難起；魚缸六連跌，失守廿天線！

《小傳日記》中美貿易談判似再起波瀾，中方代表突然取消訪問花旗國農場，花旗國魚缸上

個禮拜五（２０日）再現回吐，而香江魚缸今日（２３日）亦呈高開低走格局，跌得最犀利都係

班手機佬，因為唉瘋雖然有得炒，但都未話太熾熱，所以都開始湧現獲利盤；而磚頭佬因為太地

（０１９７２）減租嘅「第一滴血」，回吐情況顯著。雙重打擊下，「孖屐」再度失守廿天線（

２６４１７點），最終收報２６２２２點，跌２１３點或近１巴仙，六連跌兼六連陰累挫

１１３０點，跌幅逾４巴仙。國貨收報１０２８７點，跌８７點或近１巴仙。全日主板市成交

６５３億銀，跌近三成一。

可能大家都預備放國慶啦，神洲Ａ場都假期心情，上證收報２９７７點，跌２９點或近１巴

仙；深證收報９７８１點，跌１００點或逾１巴仙。

大隻藍戰士都無晒神氣，大象（００００５）挫近１巴仙，報５９﹒５銀；生發發

（００３８８）發動敵意收購倫交所，大家都唔睇好，跌近２巴仙，報２２５﹒８銀；ＱＱ

（００７００）輕微回逾半巴仙，報３３５﹒８銀；中移動（００９４１）無升跌報６４﹒６銀

；ＡＩＡ（０１２９９）跌近１巴仙，報７４﹒９銀。



＊齋炒午夜綠瑞聲好木獨，小米出新機股價輕微飛＊



上個禮拜萬眾期待嘅唉瘋１１終於出爐，雖然目測好似好多人都去換新機，但好似暫時得，

「午夜綠」略為有炒價，１１代好似小小燶味咁，今日手機佬都急急回吐「食胡」先講，蘋果概

念股瑞聲科技（０２０１８）急跌近６巴仙，報４３﹒１銀；舜宇光學

（０２３８２）同樣潛水近５巴仙，報１１４銀；比亞迪電子（００２８５）急回近５巴仙，報

１１﹒６８銀。通達集團（００６９８）瀉近６巴仙，報０﹒６４銀。丘仔（０１４７８）都跪

低近半成，報８﹒７８銀。

正所謂有人歡喜有人愁，小米集團（０１８１０）預備聽日發布手機，聽聞呢次玩高規格，

重係影相等各方面有改進，好似好友決心爭奪５Ｇ市場咁，所以今日股價都升近１巴仙，報

９﹒３２銀。但中興通訊（００７６３）隨市跌逾３巴仙，報２１﹒２５銀。聯想集團

（００９９２）都跟跌逾半巴仙，報５﹒３８銀。



＊黃金周難捱濠賭股變蟹，金九情不再消費無神采＊



今年真係環球經濟差，國慶節似乎大家出外遊玩意欲不強，馬交咁多位大佬都喊晒口，其中

２７間酒店入面得１３間爆滿，濠賭又要捱沽。銀河娛樂（０００２７）跌近２巴仙，報

５０﹒０５銀；新濠國際（００２００）挫近３巴仙，報１９﹒１２銀；澳博控股（００８８０

）跌逾半巴仙，報７﹒６９銀；永利澳門（０１１２８）跪逾１巴仙，報１５﹒８銀；金沙中國

（０１９２８）微潛逾１巴仙，報３６﹒７銀；美高梅（０２２８２）同樣跌近２巴仙，報

１２﹒６４銀。

今年個「金九」弱過舊年好多，消費食品股完全不見鑊氣，睇怕各位商家佬都係頂多陣，統

一企業（００２２０）跌近半巴仙，報８﹒５７銀；潤啤（００２９１）跌逾１巴仙，報４１﹒

１５銀；康師傅（００３２２）微漲一格報１１﹒１４銀；蒙牛乳業（０２３１９）急跌近２巴

仙，報２９﹒５銀；旺旺（００１５１）逆市升近１巴仙，報６﹒１７銀。



＊租務凍過水磚頭佬倒退，國策效力減鐵路股慘淡＊



孖屐吹淡風，近排比較弱勢嘅本地磚頭佬自然無運行。大和仲發表報告，話香江社會動盪令

租戶銷售同訪港旅客人數下跌，影響零售業，喺最壞情況下，出年年底商場租金會下降兩成半。

太古地產（０１９７２）跌近２巴仙，報２４﹒５５銀。九倉置業（０１９９７）挫近２巴仙，

報４２﹒２５銀。恆地（０００１２）亦瀉近２巴仙，報３７﹒５銀。希慎（０００１４）跣近

１巴仙，報３１銀。港鐵（０００６６）滑近１巴仙，報４５﹒５銀。

上星期神州為基建鐵路開綠燈，推出《交通強國建設綱要》，加強鐵路、重型列車嘅研發同

應用，鐵路股曾急升。今日整體板塊隨孖屐回吐，中交建（０１８００）急瀉近４巴仙，報

６﹒４５銀。中鐵（００３９０）跌３巴仙，報５﹒０５銀。中鐵建（０１１８６）挫近３巴仙

，報９﹒０９銀。中車時代電氣（０３８９８）回吐逾４巴仙，報３３﹒１銀。中國中車

（０１７６６）下挫逾３巴仙，報５﹒６４銀。請請！



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