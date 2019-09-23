《真知灼見－溫灼培》英工黨脫歐方向搖擺拖累鎊匯

《真知灼見》英國《太陽報》報道，英國首相約翰遜與美國總統特朗普同意，定下時間表，

期望能於明年７月把兩國的貿易協議定下來。於明年７月定下貿易協議亦有其原因，是為趕及於

美國大選前達成協議，以免大選後出現變數。當然，上述時間表能否實現很視乎英國「脫歐」進

程。

於過去周日（２２日）的英國工黨周年大會中，工黨黨魁郝爾彬預計，於今年底英國將很大

機會舉行大選。他揚言一旦勝出將會盡量與歐盟談判，待取得最有利英國「脫歐」的條款後再舉

行二次公投，讓英國人作最後決定，是按取得的條款離開歐盟，還是繼續保留在歐盟內。不過，

當被記者問及工黨是站在「脫歐」或「留歐」陣營時，郝爾彬指工黨內有支持也有反對「脫歐」

者，所以他認為二次公投是最佳選項。



＊英國工黨倡二次公投＊



從上述工黨的周年大會中有幾項事項值得關注。首先，從工黨的角度看，今年底前英國或有

機會大選。確實，約翰遜的任期是到２０２２年５月，但如果本周英國上議院裁決約翰遜就要求

國會休會屬違法，國會隨時可投約翰遜不信任動議，並要求隨即大選。但下一個問題我們要問是

，一旦大選約翰遜又有否機會勝出呢？按照最新民調，約翰遜所屬保守黨的支持率正在領先。所

以一旦大選，約翰遜是存在勝出機會。再者，假如工黨在大選前對「脫歐」這問題不能擺出鮮明

意向，只承諾在大選過後才舉行二次公投選讓人民作選擇，相信這會容易給予人感覺工黨在

「脫歐」問題上沒有立場。一個沒有立場的政府又如何帶領英國作出這４０年來英國外交上最困

難的決定呢？假使工黨在大選中落敗，英國國會日後要阻約翰遜「硬脫歐」將會變得更困難。這

某程度上解釋了為何在周日工黨大會後英鎊匯價有進一步走弱情況的原因。現希望工黨早日看到

其不足之處作出政策上的改善，否則提防會進一步拖累英鎊匯價。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

