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23/09/2019 09:01

【本港經濟】星展料本港經濟今年零增長，續受中美貿易戰困擾

　　環球經濟增長放緩，香港修例風波示威持續，多家金融機構下調本港經濟增長預測。星展銀
行經濟分析師謝家曦接受專訪時稱，社會事件非最直接拖累香港經濟因素，反而中美貿易戰、人
民幣兌美元貶值，都直接衝擊貿易、金融服務等經濟支柱，預測下半年香港經濟將倒退，全年
ＧＤＰ則無增長。

＊人幣破７，旅客蜂擁不再＊

　　謝家曦表示，香港作為細小開放的經濟體，對外圍事件反應較本土發生的敏感，自貿易戰開
打以來，香港貿易及金融兩大經濟支柱受嚴重打擊，加上人民幣持續貶值，早前更跌破７算水平
，減低旅客來港意欲，影響旅遊及零售業發展。他形容，若人民幣繼續處於弱勢，難令旅客蜂擁
來港消費，因此相信社會事件非最直接拖累本港經濟的原因。
　　他指出，回顧２０１６年人民幣匯率貶至近７水平時，香港ＧＤＰ增長曾放緩至約１％，當
時屬近４年以來最差表現。
　　謝家曦從貿易和金融服務香港兩大經濟支柱，分析香港面臨的挑戰。首先，他指出，香港經
濟份額佔比最高的貿易及物流業，首兩大貿易夥伴正是處於貿易爭議的中國及美國，隨著雙方摩
擦升溫，供應鏈逐漸移向東南亞，越南過去數月外來直接投資就以倍數增長擴張。他形容，即使
工廠不搬遷，但新投資不再進入華南地區，香港轉口表現難有提振。
　　貿易及物流業以外，作為第二大經濟支柱的金融服務業，在環球經濟增長放緩的情況亦難以
倖免。謝家曦指，貿易戰在第三季急劇升溫，特朗普曾表示將２５００億美元商品的關稅稅率提
升至３０％，影響環球投資者信心，導致來港上市及融資的跨境產品交易大減，拖累香港經濟表
現。

＊美對華偏硬，港下半年仍艱難＊

　　謝家曦認為，即使本地因素消除，但外來因素未有解決，例如貿易戰如何發酵以及美國大選
結果都會繼續影響香港發展。雖然過程間或出現延長實施關稅等短線利好消息，但美國對華政策
偏向強硬，相信香港下半年仍然艱難，而且香港可自主的財政政策有限，負面財富效應持續，本
港經濟難有反彈。
　　謝家曦稱，今年香港ＧＤＰ難有增長，但出現連續倒退的可能性不大，香港在經歷１９９７
年金融風暴、２００３年沙士以及２００９年環球金融海嘯時，雖然單一季度ＧＤＰ曾按年倒退
８％，但及後反彈力度大，從未發生連續兩年零或負增長，而現時情況未有沙士及金融風暴時期
嚴峻，相信明年有０﹒５％緩慢的經濟增長。《香港經濟日報》

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