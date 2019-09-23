【本港樓市】花旗楊海全：示威若不惡化，樓市２月見底

反修例引發的社會事件持續，花旗中國香港地產研究主管楊海全認為，未來樓市走勢將繫於

示威活動的進展，若不再顯著惡化，相信樓價不會遲過明年２月見底，但見底前每月約回落１％

至２％。

楊海全領導的團隊，自２０１１年起，連續９屆獲得《機構投資者》亞洲地產研究冠軍，去

年測中樓市升幅。現時本港經濟下行壓力大，不明朗因素充斥，但他仍看好樓市前景。

他接受專訪時表示，過去樓市升浪一般維持１２至３０個月，但６月出現反修例引發的示威

運動，其後示威活動愈趨激烈，市民心態改變，導致住宅樓價、寫字樓租金及零售租金全線下跌

。



＊短線需求積壓，減價盤或刺激成交＊



「上一次樓市上升周期只維持了約５個月，未見過咁短的上升周期。」楊海全指，社會動盪

抑壓了市民對樓市的短期需求，但供不應求的長期問題始終未解決，土地供應仍然不足，所以支

持樓價向上的因素未變。「若示威亂局可以逐步解決，相信樓價可重拾升軌。」

他認為，港人已逐漸習慣目前的社會現象，他們始終要在港生活、在港消費，若沒有出現更

壞情況，置業需求終會回來，成交會穩步回升。

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（ＣＣＬ）從６月高位累跌約３﹒８％，楊海全稱，

ＣＣＬ滯後約３周，要判斷樓價走向，他更相信大型屋苑的成交宗數，據美聯３５個大型屋苑資

料，最新一周（９月９至１５日）錄５２宗買賣，創１７周新高，相信與減價盤刺激成交有關，

樓市的剛需仍強。

「香港樓市無打橫行，不是升，就是跌，因需求都是一窩蜂。」他指，每月樓市成交約

５０００宗才正常，上月成交只有約４０００宗，意味需求又開始積壓，加上對上次樓市升浪未

完全消化所有需求，均會推動樓價再向上。

「第四季是樓市傳統淡季，成交相對疲弱，加上要消化早前的減價盤，樓價料仍會調整一段

時間，但仍有信心樓價會於２月或之前見底，但之後的樓價升勢會較慢，不像今年上半年般快速

。」



＊收回農地是好事，發展商政府雙贏＊



市傳政府擬引用《收回土地條例》，收回由發展商持有的農地建公營房屋，楊海全指，收回

農地是好事，發展商可即時套現，興建公屋又可貢獻社會，政府又可獲得新地，這是雙贏方案，

預期由研究至公屋落成約需４至５年時間，同時間相信政府會繼續推動「明日大嶼」、土地共享

先導計劃等增加土地供應措施。

土地共享原擬於６月推出，現時估計要押後至施政報告後，發展商既可以獲批更高地積比率

，政府又會協助投資學校、公園、道路等前期基建，預期發展商會願意參與。

近日不少銀行收緊新造按揭的封頂息，楊海全指，按息多年來都變動不大，銀行收緊封頂息

與其看淡樓價前景有關，但未來最優惠利率（Ｐ）難以上調，港元拆息（Ｈ）又可能減，上調封

頂息很正常。《香港經濟日報》

