  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/09/2019 09:10

【本港樓市】花旗楊海全：示威若不惡化，樓市２月見底

　　反修例引發的社會事件持續，花旗中國香港地產研究主管楊海全認為，未來樓市走勢將繫於
示威活動的進展，若不再顯著惡化，相信樓價不會遲過明年２月見底，但見底前每月約回落１％
至２％。
　　楊海全領導的團隊，自２０１１年起，連續９屆獲得《機構投資者》亞洲地產研究冠軍，去
年測中樓市升幅。現時本港經濟下行壓力大，不明朗因素充斥，但他仍看好樓市前景。
　　他接受專訪時表示，過去樓市升浪一般維持１２至３０個月，但６月出現反修例引發的示威
運動，其後示威活動愈趨激烈，市民心態改變，導致住宅樓價、寫字樓租金及零售租金全線下跌


＊短線需求積壓，減價盤或刺激成交＊

　　「上一次樓市上升周期只維持了約５個月，未見過咁短的上升周期。」楊海全指，社會動盪
抑壓了市民對樓市的短期需求，但供不應求的長期問題始終未解決，土地供應仍然不足，所以支
持樓價向上的因素未變。「若示威亂局可以逐步解決，相信樓價可重拾升軌。」
　　他認為，港人已逐漸習慣目前的社會現象，他們始終要在港生活、在港消費，若沒有出現更
壞情況，置業需求終會回來，成交會穩步回升。
　　反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（ＣＣＬ）從６月高位累跌約３﹒８％，楊海全稱，
ＣＣＬ滯後約３周，要判斷樓價走向，他更相信大型屋苑的成交宗數，據美聯３５個大型屋苑資
料，最新一周（９月９至１５日）錄５２宗買賣，創１７周新高，相信與減價盤刺激成交有關，
樓市的剛需仍強。
　　「香港樓市無打橫行，不是升，就是跌，因需求都是一窩蜂。」他指，每月樓市成交約
５０００宗才正常，上月成交只有約４０００宗，意味需求又開始積壓，加上對上次樓市升浪未
完全消化所有需求，均會推動樓價再向上。
　　「第四季是樓市傳統淡季，成交相對疲弱，加上要消化早前的減價盤，樓價料仍會調整一段
時間，但仍有信心樓價會於２月或之前見底，但之後的樓價升勢會較慢，不像今年上半年般快速
。」

＊收回農地是好事，發展商政府雙贏＊

　　市傳政府擬引用《收回土地條例》，收回由發展商持有的農地建公營房屋，楊海全指，收回
農地是好事，發展商可即時套現，興建公屋又可貢獻社會，政府又可獲得新地，這是雙贏方案，
預期由研究至公屋落成約需４至５年時間，同時間相信政府會繼續推動「明日大嶼」、土地共享
先導計劃等增加土地供應措施。
　　土地共享原擬於６月推出，現時估計要押後至施政報告後，發展商既可以獲批更高地積比率
，政府又會協助投資學校、公園、道路等前期基建，預期發展商會願意參與。
　　近日不少銀行收緊新造按揭的封頂息，楊海全指，按息多年來都變動不大，銀行收緊封頂息
與其看淡樓價前景有關，但未來最優惠利率（Ｐ）難以上調，港元拆息（Ｈ）又可能減，上調封
頂息很正常。《香港經濟日報》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道20/09/2019
【嚟緊炒D乜】大家樂近期股價跌幅過大 21元水平4厘息趁低吸
生財有道20/09/2019
【地皮截標】啟德商業地重推反應遜收5標書 估值最高逾86億
FOCUS20/09/2019
【FOCUS】「採購牌」效果難料 減息難北京「換藥」
生財有道20/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中銀香港可繼續持有
樓市「胡」言20/09/2019
《收回土地條例》先反對後贊成 敏感時刻能做嗎？
國際動態20/09/2019
福島核災 東電3前高層判無罪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金