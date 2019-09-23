《環球視野－包樂德》經濟已步入衰退？

《環球視野》市場氣氛像天氣一樣可以急速變化。債券孳息在８月回落，３０年期美國國庫

券孳息跌穿２％，創下歷史新低，十年期美國國庫券孳息亦跌破１﹒５％的水平，市場氣氛急轉

直下。然而，即使長債孳息下跌，加上市場憂慮經濟衰退，世界經濟增長的基調是否已急劇惡化

？我們認為情況並非如此。

環球經濟放緩始於２０１７年，當時中國政府為防治污染和減慢債務增長，推出了多項管制

措施，結果導致經濟放緩，並逐步蔓延至全球。中國經濟增長放緩，拖累出口到中國的國家銷售

下降，令新興國家和歐洲的增長受壓，特別是德國。隨著美國減稅措施的提振作用消退，加上貿

易陰霾遏抑企業資本開支，美國也無法獨善其身，成為最遲出現增長放緩的國家。

貿易糾紛和關稅在８月升級，確實削弱市場氣氛，並且可能進一步延遲經濟復甦。面對陰霾

密布的環境，企業領袖在貿易局勢明朗化前，普遍會擱置長期資本開支決定。環球投資已出現萎

縮，但不明朗因素暫時尚未影響到企業招聘計劃。

我們認為現時為明年經濟衰退綢繆是為時過早。經濟較有可能於２０２１年才陷入衰退。美

國當下史上最長的經濟擴張仍可延續一段時間（例如：勞工市場穩健和工資增長強勁，為消費帶

來支持），目前距離經濟蕭條的日子仍然遙遠。美國國庫券孳息下跌，較可能是由於尋求收益的

資金從歐洲和日本流入，而非憂慮實質經濟衰退。中國正加推財政和貨幣刺激措施。各國央行維

持相當寬鬆的立場，金融狀況也轉趨寬鬆。環球經濟有機會於第四季溫和上升。

政府債券孳息必定會見底回升，並持續趨勢至２０２１年。通脹現時處於低位，但可能快將

出現上行壓力，因為過去１８個月環球經濟增長放緩，令今年通脹一直疲弱。經濟一旦復甦，將

會推高通脹。此外，勞工市場和產能過剩，均令通脹自金融危機後持續處於極低水平。已發展國

家的失業率跌至數十年來的低位，加上產能使用率上升，均顯示勞動力過剩情況正在消退，伴隨

的低通脹亦將逆轉。

相比政府債券，我們偏好優質投資級別或高收益企業債券，因為它們的孳息較高，兩者與美

國國庫券的息差亦可望收窄，若經濟增長改善及市場憂慮消散，這將有助提升回報。

《信安環球投資首席環球經濟師 包樂德》

