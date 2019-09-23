《保障全方位－左偉豪》健康管理抗糖尿及三高

《保障全方位》近年二型糖尿病已成為日益普遍的都市病之一，香港每十人便有一人是糖尿

病患者，而「三高」患者（高血壓、高膽固醇、高ＢＭＩ）或有較高風險患上糖尿病。這些慢性

疾病看似尋常普遍，但大家千萬不要掉以輕心，因糖尿病及三高可引致嚴重併發症，包括心臟病

、腎衰竭或中風等，甚至死亡。

幸而，隨著保險計劃的與時俱進，有些保險公司已透過優化核保指引，令糖尿病患及三高人

士一樣可以獲得保障。除了從經濟支援的層面出發，糖尿病高危人士或患者同樣需要從健康管理

方面入手，才能有效預防和控制病情。



＊制定針對性飲食運動方案＊



不過，普通市民一般不具備專業的醫療知識，在缺乏指引和監察下也難以持之以恆。有見及

此，市場上已有些嶄新的危疾及自願醫保靈活計劃，為合資格的受保人提供結合飲食、運動及健

康知識的管理計劃，並監測其全年健康狀況，協助他們更有效管理糖尿病及「三高」風險，重拾

健康體魄。

這個名為「ＪＡＤＥ」的方案是由亞洲糖尿病基金會設計及研發，結合疾病風險和護理模式

，以支援醫護團隊制定治療方案，當完成評估後，約２０至５０％患者可減少患上重大疾病及住

院的機會。



＊由專業人員跟進和監察進度＊



合資格的受保人在完成體重、血壓、化驗、足部、眼部檢查及風險評估等身體檢查後，專業

的醫護團隊會整理一份健康報告，並將報告交予專業人員制定相應的跟進服務，例如由註冊營養

師為被保人度身訂造飲食餐單，以及由註冊健身教練提供體能訓練建議等，並定期跟進及監測進

度。被保人在完成為期一年的管理計劃後，更有機會獲得一筆過的保費回贈，相信更有助推動他

們積極改善健康。此外，被保人更有機會參與一系列關注健康工作坊及線上研討會，從中學習更

多有關糖尿病及三高健康管理的知識。

一份全面而合適的保險計劃不但可為糖尿病及「三高」患者提供更大的保障彈性，更可在這

場慢性疾病對抗戰役中給予有力的支持，協助他們改善健康，享受更美好的人生。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監 左偉豪》

