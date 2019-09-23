中美貿談欠突破，港股挫２１３點收２６２２２穿廿天線，連跌六日

《經濟通通訊社２３日專訊》上周華盛頓開展的中美副部長級別經貿會談沒有新突破，美國

總統特朗普明確表示，美國正尋求一項完整協議，意味短期達成協議的機會十分微，加上中方代

表突然取消訪問美國農場，港股今早在連跌五天後僅輕微高開２７點報２６４６３，之後曾稍微

將升幅擴大至４７點報２６４８３，但已是全日最高位。Ａ股回落，滬指失守３０００點，中資

金融股受壓，加上手機設備股續現獲利盤，恆指由升轉跌，未幾更失守２０天線（約２６４２０

點）。午後，港股跌幅加劇，最低２６１８６點跌２４９點。最終收市報２６２２２，跌２１３

點或跌０﹒８１％，六連跌累挫１１３０點或４﹒１３％。主板成交６５２﹒８８億元大跌約三

成。

國企指數報１０２８７，跌８７點或跌０﹒８５％。信和置業（０００８３）逆市升

０﹒８７％，報１１﹒６６元，為最大升幅藍籌。

Ａ股向下，上證綜合指數報２９７７，跌２９點或跌０﹒９８％，深成指數報９７８１，跌

１００點或跌１﹒０１％，兩市成交５０８０﹒２３億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒８３％，報５９﹒５元。騰訊（００７００）軟０

﹒５３％，報３３５﹒８元。港交所（００３８８）未有放棄併購倫交所的計劃，瀉

１﹒９１％，報２２５﹒８元，盤中見逾８個月新低。友邦（０１２９９）續跌０﹒７３％，報

７４﹒９元。中移動（００９４１）獲瑞信維持目標價８５元，評級亦維持「跑贏大市」，無升

跌，報６４﹒６元。受Ａ股表現拖累，建行（００９３９）軟０﹒１７％，報５﹒９６元。



＊手機設備股獲利回吐，舜宇挫近半成＊



大和發表報告指，本地商業房地產板塊在未來數月仍由觀望情緒主導，社會動盪影響租戶銷

售和訪港旅客人數，預計２０２０年底香港商場租金將下降２５％。太古地產（０１９７２）跌

１﹒８％，報２４﹒５５元。九倉置業（０１９９７）滑１﹒８６％，報４２﹒２５元。嘉華（

００１７３）走低２﹒１２％，報４﹒１５元；恆地（０００１２）挫１﹒７％，報３７﹒５元

。新地（０００１６）軟０﹒７９％，報１１３﹒６元。

蘋果及華為新機炒風回落，手機設備股全線回吐。瑞聲科技（０２０１８）跌５﹒９％，報

４３﹒１元，為最差表現藍籌。舜宇光學（０２３８２）瀉４﹒７６％，報１１４元。鴻騰精密

（０６０８８）挫４﹒５１％，報３﹒３９元。通達（００６９８）走低５﹒８８％，報

０﹒６４元。丘鈦科技（０１４７８）跌４﹒９８％，報８﹒７８元。

有報道指，澳門六家博彩企業旗下酒店在十一國慶期間，至少半數有幾天已經預訂爆滿。不

過，濠賭股整體隨大市回落，銀娛（０００２７）挫１﹒８６％，報５０﹒０５元。新濠國際（

００２００）跌２﹒５５％，報１９﹒１２元。金沙中國（０１９２８）走低１﹒２１％，報３

６﹒７元。澳博（００８８０）跌０﹒５２％，報７﹒６９元。永利澳門（０１１２８）軟１﹒

３７％，報１５﹒８元。美高梅中國（０２２８２）回落１﹒５６％，報１２﹒６４元。



＊Ａ股回落內險股向下，本地餐飲股挫＊



Ａ股終止三連升回吐，拖累內險股走勢。中國平安（０２３１８）跌１﹒０３％，報

９１﹒１５元，失守２０天線（９２﹒０３６元）及５０天線（９１﹒２０２元）。新華保險（

０１３３６）挫３﹒３５％，報３１﹒７元。中國太保（０２６０１）走低１﹒９５％，報

３０﹒２元。中再保（０１５０８）跌３﹒０３％，報１﹒２８元。

內地Ａ股豬肉板塊顯著回落，中糧肉食（０１６１０）挫４﹒６９％，報２﹒６４元。中方

經貿團取消訪問美國農場行程，但後來回應指與貿談進程無關，萬洲（００２８８）軟

０﹒９８％，報７﹒０４元。雨潤食品（０１０６８）走低１﹒０５％，報０﹒９４元。普甜食

品（０１６９９）升３﹒４％，報０﹒２４３元。

本地經濟前景低迷，餐飲股隨市下挫，大快活（０００５２）滑１﹒９８％，報２２﹒２５

元，創逾３年新低。太興（０６８１１）更挫６﹒５１％，報２﹒０１元。大家樂（００３４１

）跌１﹒５９％，報２１﹒６元。富臨（０１４４３）回落３﹒２３％，報０﹒３元；味千（０

０５３８）挫３﹒３６％，報２﹒３元。

五龍系主席曹忠被李嘉誠基金會提出破產呈請，五龍電動車（新）（００７２９）跌

２９﹒３３％，報０﹒２６５元；五龍電動車（舊）（０２９４９）瀉２４﹒３２％，報

０﹒２８元；五龍動力（００３７８）急回３１﹒８８％，報０﹒０４７元；中國資源交通

（００２６９）亦走低１０﹒５３％，報０﹒０３４元。（ｙｋ）

